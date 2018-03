WiFi ovunque con Orbi

By

Nuovo sistema mesh di facile installazione firmato Netgear che elimina il problema delle zone morte

Netgear, fornitore di dispositivi di rete per il gioco online, la smart home e le piccole imprese, lancia un nuovo modello del sistema WiFi Orbi: Orbi RBK20 è composto da router WiFi 2.2Gbps più satellite ed è stato progettato specificamente per supportare reti WiFi mesh in case e proprietà fino a 250 mq.

Il sistema WiFi Orbi offre alte prestazioni – WiFi 2.2Gbps, 4 antenne interne e satellite per raggiungere ogni angolo della casa – la tecnologia brevettata FastLane3, il tutto in un design elegante e moderno.

Per configurare il WiFi è sufficiente collegare Orbi al modem o gateway Internet che già si possiede e utilizzare l’app Orbi o qualsiasi browser web.

Unico nome di rete e terza banda dedicata, in modo da avere connessioni ininterrotte per streaming video e giochi in qualità 4K HD, anche muovendosi da una stanza all'altra.

Caratteristiche e vantaggi principali del sistema Orbi Home Wi-Fi completo (RBK20):

• Copertura estesa: copertura Wi-Fi ad alte prestazioni fino a 2,2 Gbps e fino a 250mq.

• Tecnologia brevettata FastLane3: il backhaul Wi-Fi dedicato consente di ottenere lo streaming e il gioco online migliorato a 4K HD, anche quando si collegano più dispositivi.

• Unica rete Wi-Fi: la comodità di un unico nome Wi-Fi per l'intera casa in modo da avere una connessione perfetta mentre ci si muove da una stanza all'altra.

• Smart Parental Control: Circle con Disney consente di gestire facilmente contenuti e tempo trascorso online, su qualsiasi dispositivo.

• Rete WiFi ospite: per offrire l'accesso a Internet ad amici e parenti senza condividere la password di rete personale.

• Porte Ethernet: 2 porte Gigabit Ethernet su ciascun router o satellite per collegare i dispositivi cablati.