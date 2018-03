Il mondo della stampa per il business all’insegna dell’innovazione tecnologica

Le migliori stampanti a trasferimento termico di grandi marchi su Labelstore.it

Uno studio Zebra Technologies, realtà di primo piano specializzata nel campo dei palmari, degli scanner e delle stampanti di codici a barre e per etichette, ha rivelato in uno dei suoi ultimi report che la metà delle aziende operative nel campo manifatturiero e del retail sta pianificando nei prossimi cinque anni un’introduzione sempre più marcata di modelli di industria 4.0 e smart factory per ottimizzare i processi infralogistici e di produzione.

L’obiettivo principale di questa progressiva implementazione dell’Internet of Things nei processi operativi è un miglioramento della produttività finalizzato ad ottenere una maggiore visibilità operativa e migliorare in questo modo la qualità dei servizi offerti, sostenendo la produttività nelle operazioni di business.

Secondo l’ultima analisi condotta da Zebra alla fine dell’anno scorso, il 2017 avrebbe visto i clienti del gruppo operativi nel retail confermarsi leader del settore grazie ad una crescita decisamente più sostenuta rispetto agli anni scorsi, agevolata e supportata da tutta una serie di investimenti in tecnologie chiave studiate per rendere strumenti, impianti e dispositivi utilizzati in fase di produzione, magazzino e vendita più intelligenti e interconnessi.

Questa maggiore interconnessione non esula dal mondo della stampa, che di anno in anno si arricchisce sempre più di tecnologie efficienti, comode e veloci per qualsiasi necessità di localizzazione o di applicazione tag, ideali per quelle aziende che ricercano prestazioni all’avanguardia con un design strutturato per ridurre gli ingombri ed offrire a tutti i livelli un’esperienza avanzata, fortemente basata sulla connettività degli strumenti a disposizione con dispositivi mobili e il web.

D’altronde stampare è un’attività propria di qualsiasi luogo di lavoro ma che tuttavia molto spesso è causa di insoddisfazione e frustrazione da parte degli utilizzatori, che in questi dispositivi di ultima generazione ricercano strumenti aziendali efficaci, perfettamente in grado di aumentare la produttività e semplificare i processi.

Le stampanti a trasferimento termico di ultima generazione sono la chiara testimonianza che oramai tecnologie avanzate nel mondo della stampa per il business sono divenute un vero e proprio standard da perseguire per tutti gli stabilimenti produttivi: in questo contesto, la stampa a trasferimento termico è senza dubbio il formato più impiegato per produrre codici a barre ed etichette da utilizzare per l’identificazione di merci, imballi, prodotti o più in generale oggetti, anche perché la tecnologia della stampa a trasferimento termico vanta tra i suoi benefit più apprezzati grande flessibilità di impiego nella capacità di stampare su supporti speciali, come la carta plastificata o PVC, una ottima qualità della stampa e soluzioni sempre funzionali e personalizzabili che permettono di integrare praticità della gestione remota e prestazioni di alto livello.

Capaci di resistere ad anni di uso intensivo in condizioni ostili e temperature estreme, senza parlare della polvere, dei detriti e di tutti quei fattori di usura che solitamente caratterizzano contesti industriali impegnativi, le stampanti a trasferimento termico per etichette sono dispositivi robusti, affidabili e performanti, ideali per garantire un’affidabilità ininterrotta per soddisfare qualsiasi esigenza di stampa in volumi elevati. I modelli più recenti presentano un ingombro ridotto che si presta perfettamente all’utilizzo in quelle circostanze in cui è richiesta una grande potenza delle stampanti industriali limitata da spazi circoscritti. Con un design modulare di alto livello, le stampanti più innovative permettono invece semplicità di installazione e manutenzione, arricchita da una grande flessibilità operativa che assicura non solo una totale connettività con qualsiasi tipo di dispositivo ma anche l’integrazione di un’ampia gamma di opzioni e funzioni disponibili. Queste stampanti, neanche a dirlo, sono inoltre sempre più spesso dotate di un’interfaccia semplicissima da utilizzare che insieme ad una velocità di stampa sempre più evoluta aiuta gli utenti ad aumentare la produttività delle proprie operazioni di processo senza sforzo.

Tra le piattaforme di vendita online specializzate in stampanti per etichette e prodotti di stampa e sicurezza legati al mondo del retail, come rotoli per etichette adesive, carta termica, lettori ottici e sistemi antitaccheggio, Labelstore.it rappresenta in questo senso una realtà di primo livello, grazie ad un costante impegno nell’aggiornamento del proprio catalogo di tecnologie mirate ad offrire soluzioni sempre al top, efficaci, funzionali e personalizzabili. Il prodotto di punta di questo e-commerce sono proprio le stampanti a trasferimento termico di grandi marchi leader del settore, come Zebra, Honeywell, Toshiba, Datalogic e Datamax. Il portale offre inoltre un’ampia varietà di supporti di alta qualità per le stampa di etichette, come rotoli di etichette termiche e plastificate in varie misure e confezioni, ribbon e rotoli di carta termica per stampanti fisse e portatili. Si tratta di materiali di consumo per la stampa pensati per prolungare notevolmente la vita della testina delle stampanti, spesso in offerta speciale insieme alle stampanti a prezzi davvero vantaggiosi per garantire una qualità di lavoro semplicemente superiore.