NEC: Nuovo proiettore 4K UHD PX1005QL

Pensato per sale riunioni, conferenze in ambito aziendale e nel settore education, fino al digital signage in ambienti retail e tempo libero

NEC Display Solutions Europe ha presentato in anteprima ad ISE 2018 di Amsterdam, il suo ultimo proiettore 4K, modello PX1005QL della serie PX.

Il proiettore offre una nuova qualità dell’immagine, che si traduce in una visual experience coinvolgente, caratterizzata da elevata luminosità (segnale di entrata max. 4K) ed una tecnologia di elaborazione del colore e dell’immagine basata sul più recente scaler chip NEC. Il risultato è un’immagine “pixel free” maggiormente dettagliata ed in grado di mantenere la promessa di NEC, ovvero offrire emozioni infinite che connettano, coinvolgano ed impressionino.

Il nuovo proiettore prevede connettività ed operatività future-proof, con numerosi ingressi con risoluzione 4K incluso Quad 3G SDI, due ingressi con DisplayPort e HDMI ciascuno, più uno slot opzionale 4K/UHD per Slot-in PC OPS (Open Pluggable Specification). La serie PX garantisce una visione pixel-free su larga scala ed è in grado di mostrare vari ingressi in parallelo, come Video e PowerPoint.

Oltre a ciò, i proiettori PX1005QL incorporano una sorgente di luce al laser, che permette nuovi livelli di luminosità, costi di operatività contenuti per nuove applicazioni, schermi di grandi dimensioni, minore sensibilità nei confronti della luce ambientale e consumi energetici ridotti. Questi apparecchi non necessitano praticamente di alcuna manutenzione, con una performance colore variabile, che non richiede alcuna sostituzione del pannello o del filtro ottico.