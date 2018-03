Nuove opportunità per la partner community di TeamViewer

Il nuovo programma per il canale ha un portale dedicato, una registrazione più snella e una gamma più ampia di prodotti e servizi

Per consentire alla propria community di partner di creare nuove opportunità di business con soluzioni, servizi e supporto TeamViewer, lo specialista in software per l’IoT, la connettività, il monitoraggio, il supporto e la collaborazione, ha annunciato l’evoluzione del suo programma di canale.

Sulla base delle esigenze raccolte dai partner di canale, la società ha optato per una serie di significativi investimenti finalizzati a potenziare l’ecosistema grazie a incentivi altamente competitivi anche per il futuro.

Le nuove funzionalità e gli investimenti comprendono:

· Vantaggi di registrazione al programma: ai reseller saranno garantite nuove offerte con un margine più ampio per consentire un vantaggio competitivo. Inoltre, i partner saranno incentivati tramite un punteggio volto ad assicurare ulteriori nuove offerte.

· Portale di nuova progettazione dedicato ai partner: TeamViewer ha realizzato un sito riservato cui i partner potranno accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con loghi, materiale marketing, case study, guide e altro. Il portale consentirà, inoltre, di registrare le offerte in modo rapido e semplice.

· ITbrain disponibile per il canale: nella stessa ottica è stata ampliata offerta e disponibilità dei prodotti per il canale con ITbrain, incluse gestione delle risorse, monitoraggio, anti-malware e backup per tutto l’ecosistema di canale. ITbrain è la piattaforma di gestione IT di TeamViewer, che offre una suite completa di prodotti per un’efficiente gestione di tutte le risorse IT attraverso soluzioni specifiche per la protezione, monitoraggio e backup.