La cybersecurity in cloud di Swascan nel listino di Questar

By

L’intesa porta i servizi di servizi Swascan legati ai temi di cybersecurity e GDPR Compliance nell’offerta del distributore di software

Swascan, prima piattaforma italiana di cybersecurity “in collaboration with Cisco” completamente in cloud ha stretto un accordo di partnership con Questar.

In base a quest’ultimo, i servizi Swascan legati ai temi di cybersecurity e GDPR Compliance entrano nel listino di Questar, azienda da sempre impegnata nella distribuzione di software a valore aggiunto innovativi e di alta qualità.

Creata da Raoul Chiesa, tra i principali esperti di cybersecurity in Italia, Swascan ha visto di recente l’ingresso nella compagine azionaria di Noovle, azienda di consulenza strategica e servizi IT citata fra i “Campioni della Crescita 2018” nel rapporto stilato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Proprio Noovle ha deciso di puntare su Swascan per offrire soluzioni Made in Italy che possano prevenire Data Breach e sviluppare capacità di risposta in base al GDPR.

Swascan in collaborazione con Cisco rappresenta, infatti, la prima soluzione completamente in cloud che offre i servizi di GDPR Self-Assessment, Vulnerability Assessment, Network Scan e Code Review.