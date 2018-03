Gigaset: 8 tappe per presentare le sue soluzioni di telecomunicazioni

All’interno del roadshow di Nextmedia sarà possibile ammirare l’intera gamma professionale di Gigaset

Gigaset, fornitore di soluzioni professionali per la comunicazione delle pmi, parteciperà in qualità di sponsor al roadshow di Nextmedia, distributore di sistemi di telecomunicazione in Italia.

In mostra nelle otto tappe che toccheranno varie città italiane nei prossimi mesi l’intera linea di prodotti Gigaset per i professionisti: dai dispositivi desktop a quelli DECT. Il tour è partito il 7 marzo da Padova e terminerà il 17 aprile ad Enna, attraversando tutte le aree strategiche del Paese, ovvero Milano, Bari, Torino, Bologna, Roma e Pesaro.

“Le tappe del roadshow organizzato da Nextmedia ci consentiranno di incontrare clienti e prospect in tutta Italia, e di presentare loro in anteprima il nuovo sistema DECT che sarà disponibile nel corso del 2018, oltre che di mostrare il funzionamento di tutta la gamma, con un particolare focus sulla famiglia Maxwell – afferma Alberto Orsenigo, responsabile vendite di Gigaset pro per il mercato italiano -. Sarà un’occasione per scoprire come Gigaset pro continua ad innovarsi per supportare i propri partner ed i rispettivi clienti a beneficiare di soluzioni professionali di comunicazione aziendale altamente funzionali”.

“Come Gigaset possiamo vantare un brand premium e prodotti di alta qualità per supportare soluzioni di telecomunicazioni complete – sottolinea il Marketing Director di Gigaset pro Ron Cottaar -. Il nostro obiettivo è offrire qualsiasi tipo di dispositivo in grado di fungere da punto di accesso per la Comunicazione Unificata (UC). Questo è il motivo per cui offriamo un portfolio unico che comprende tutti i dispositivi personali possibili. Dagli smartphone ai telefoni DECT Gigaset, fino ad un’ampia gamma di telefoni da tavolo della serie Maxwell, le cui caratteristiche ci consentono di essere ancora più orientati verso la fruibilità da parte del cliente”.

L’elenco delle date e delle location del roadshow è disponibile nella pagina ufficiale dell’evento, dove è anche possibile registrarsi.