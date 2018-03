Nutanix: novità per i partner

Annunciati nuovi incentivi per incrementare i loro margini e nuove modalità di licensing per la linea di prodotti Dell EMC XC

Nutanix, società attiva nell’enterprise cloud computing, rafforza il proprio programma di canale con nuovi incentivi per i partner e ampliando le modalità di licencing per piattaforme Dell EMC, per accelerare l’adozione della nuova generazione dell’Enterprise Cloud OS. Con questi nuovi incentivi, Nutanix fornirà ai partner ulteriori vantaggi alla rivendita del proprio software ed al contempo offrirà ai clienti più opzioni per l’acquisizione delle proprie soluzioni per l’iperconvergenza e per l’ibrid cloud.

Dell EMC XC Core include i server di 14ma generazione Dell EMC PowerEdge e il software di integrazione delle soluzioni Dell EMC per le implementazioni software Nutanix. XC Core, disponibile da subito, è un’alternativa agli altri prodotti della famiglia Dell EMC XC e permette ai clienti di acquistare la licenza software Nutanix separatamente dall’appliance, garantendo il supporto software direttamente dalla struttura di assistenza clienti di Nutanix. I clienti avranno inoltre la possibilità di scegliere la versione e le condizioni di utilizzo della licenza software più adatta alle esigenze del loro business.

I nuovi programmi di rebate dedicati ai partner sono:

● Il programma Nutanix New Customer Acquisition Rebate, che premia i partner con un rebate fino al 5% per l’acquisizione di nuovi clienti Nutanix

● Il programma Nutanix Rebate for Dell EMC XC Core, che premia i partner che vendono il software Nutanix, sui nodi XC Core qualificati, con un rebate massimo di 3.000 dollari per nodo.

“Il software Nutanix Enterprise Cloud OS si sta affermando sempre più come l’architettura di riferimento per i data center di nuova generazione (Software Defined) e per tale motivo desideriamo fornire ai partner di canale ulteriori stimoli per vendere le soluzioni Nutanix come parte integrante della loro offerta – ha commentato Rodney Foreman, Vice President of Global Channel Sales di Nutanix -. Siamo un’azienda focalizzata sul canale e ci impegniamo a supportare al meglio i nostri partner di fiducia affinché possano favorire l'adozione delle nostre soluzioni. Grazie a questi nuovi incentivi, ci auguriamo di espandere la nostra rete di partner in grado di riconoscere appieno il valore che Nutanix può offrire ai loro clienti”.