Juniper Networks e Nuvias sono in cerca di nuovi partner

Per procacciarli organizzano un road show itinerante che verrà inaugurato giovedì 15 marzo, a Roma

Sul territorio, insieme, per procacciarsi nuovi partner. Sono Juniper Networks e il suo distributore pan-EMEA Nuvias che, per le realtà in cerca di una profonda conoscenza nelle reti di nuova generazione, data center e soluzioni di sicurezza, hanno organizzato una serie di appuntamenti sul territorio nazionale.

Il primo partirà questo giovedì, dalle ore 9.30, a Roma, per poi toccare una serie di non meglio precisate città italiane presso cui portare il verbo della tecnologia Juniper, con particolare attenzione all’automazione, alle soluzioni cloud based e alla sicurezza informatica, intese come opportunità per il canale.

Una sessione specifica sarà, inoltre, dedicata all’offerta relativa al nuovo regolamento GDPR in vigore dal prossimo 25 maggio.

Gli eventi sono dedicati ai reseller italiani alla ricerca di soluzioni innovative per i propri clienti, specialmente nel campo della cyber sicurezza, e di un’offerta per la costruzione di un’ambiente di rete che sia in grado di soddisfare le richieste delle organizzazioni.

Per consultare l’agenda in dettaglio e accreditarsi all’evento del 15 marzo, presso Residenza di Ripetta, in Via di Ripetta 231, Roma, cliccate QUI.