Mimaki scalda i motori per Print4All

Alla manifestazione fieristica milanese di fine maggio, Bompan presenterà una stampante per ogni esigenza

La vasta gamma di stampanti Mimaki sarà a Print4All, di scena a Fiera Milano i prossimi 29 maggio-1 giugno.

Sarà l’occasione per Bompan, da oltre 20 anni importatore esclusivo per l’Italia delle soluzioni Mimaki, di presentare bestseller e novità tecnologiche del brand nipponico, in mostra al primo piano, presso il Padiglione 20, allo stand B-16/C21.

Come riferito in una nota ufficiale da Rachele Bompan, CEO di Bompan: «Saremo presenti con un portfolio completo di soluzioni innovative di stampa e di taglio, frutto del costante impegno del reparto R&D Mimaki. Innovazione, versatilità e inchiostri ad alto contenuto tecnologico danno vita ai sistemi all’avanguardia Mimaki che soddisfano esigenze semplici, complesse o uniche».

Non a caso, i riflettori saranno puntati su UCJV300-160 e UCJV150-160, le nuove print&cut con tecnologia UV LED che a pochi mesi dal lancio stanno già conquistando il mercato della grafica e non solo. Entrambi i modelli sono, infatti, in grado di realizzare un vasto range di applicazioni rispondendo in maniera efficace e unica alle richieste di service di stampa, commercial printing e aziende di packaging. L’esclusiva modalità di stampa a 4 strati per visualizzazione day/night, la capacità di taglio integrato, l’asciugatura istantanea e l’utilizzo di esclusivi inchiostri ecologici UV LUS-170 offrono possibilità di finitura immediata ed estrema versatilità ampliando la varietà dei supporti compatibili.

In mostra a Print4All ci saranno anche le migliori stampanti in piano per il grande formato con le bestseller della serie Mimaki JFX200 e JFX500, le flatbed UV LED ad altissime prestazioni leader indiscusse nella loro categoria. Recentemente ampliata dal modello JFX200-2531, la serie JFX200 in particolare rappresenta la soluzione ideale per il settore della cartellonistica poiché, a un prezzo molto contenuto, offre la scelta tra due dimensioni di piano e tra svariate configurazioni di inchiostri, utilizzando bianco e trasparente e permettendo la realizzazione di effetti metallici e rilievi.