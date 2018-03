HPE estende le opportunità per i partner

Create le ‘Member Spotlight Pages’ per i membri di Cloud28+ che permettono di presentare ai clienti i loro servizi customizzati in aree dedicate

In occasione dell’evento CloudFest, Hewelett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato la disponibilità delle ‘Member Spotlight Pages’ per i membri di Cloud28+, la più vasta open community al mondo focalizzata a incrementare l’adozione del cloud a livello enterprise.

Questo nuovo servizio consentirà a partner, gruppi o programmi di creare pagine altamente personalizzate all'interno dell'ecosistema Cloud28 +, dando visibilità al proprio marchio grazie all’introduzione di app, servizi e contenuti importanti per specifiche soluzioni, settori e clienti.

Le nuove ‘Member Spotlight Pages’ genereranno nuove opportunità di vendita e di profitto per i partner di canale di HPE. Grazie a questa iniziativa infatti diventa più semplice per i partner sull’area loro sviluppare, promuovere e dare vita a campagne integrate di marketing in relazione alla piattaforma.

I partner potranno costruire le loro pagine personalizzate in maniera modulare categorizzate secondo specifici requisiti, progetti, users e vertical, come sanità, education e finance.

“Le nuove ‘Membership Spotlight Pages’ offrono ai partner un Nuovo strumento per far crescere la loro visibilità – commenta Xavier Poisson, Vice President, Service Providers and Cloud28+ Worldwide, Hewlett Packard Enterprise -. Cloud28+ nasce con un forte focus sulla creazione di un ecosistema collaborativo e ora diamo ai partner una chance in più”.