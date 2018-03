Printing: Xpres protagonista

L’azienda chiude il 2017 con una crescita del 13% del fatturato e positive previsioni per il 2018

L’evoluzione tecnologica è il motore che rende le aziende competitive sul mercato. Dispositivi multifunzioni, stampanti e consumabili conservano ancora un ruolo di primo piano nelle imprese.

Per questo, il mercato del printing continua a svilupparsi ancora oggi: in termini di numeri – con una previsione di crescita globale del 3% nel quadriennio 2018/2022 – secondo autorevoli istituti di ricerca – e in termini di innovazione dei prodotti, con macchine ecologiche, efficienti e facili da usare.

Xpres, con un aumento del 13% del fatturato nel 2017 rispetto all’anno precedente, si conferma protagonista nella distribuzione di dispositivi multifunzione, elettronica di consumo e soluzioni ICT per aziende e retailer.

Con la presenza dei maggiori player rappresentati, una rete di vendita di 1800 rivenditori su tutto il territorio nazionale e una media di oltre 560 clienti toccati al mese, Xpres incide per il 2% sul mercato europeo del printing e dei consumabili che rappresenta l’80% del fatturato aziendale, consolidando la sua presenza anche in altri settori, come il computing, l’audio e video system e le telecomunicazioni.

“La chiave per crescere è essere pronti a rispondere ai continui mutamenti del mercato – spiega Valentino Buccella, direttore commerciale di Xpres -. Il printing dimostra di esser vivo e in continua evoluzione. L’obiettivo per il 2018 è incrementare la rete vendita in tutta Italia e in particolare al sud, per continuare il trend positivo degli ultimi anni nel fatturato e nel numero di clienti e rivenditori”.