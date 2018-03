Epson porta l’intelligenza del software sulle stampanti

Epson Edge Print ed Epson Edge Control Dashboard raccolgono dati sulla stampante e informazioni dettagliate sui singoli lavori

Per consentire ai clienti di ottenere rapidamente i migliori risultati possibili, Epson ha annunciato Edge Print, un nuovo software RIP sviluppato sulle esigenze delle stampanti serie SureColor SC-F per il mondo tessile.

Fornito in bundle insieme alle nuove stampanti acquistate, questo software assicura prestazioni elevate grazie ai core engine PS di Adobe per l’elaborazione dei dati Post Script per una serie di formati di file.

Con la sua facilità di configurazione e l’esecuzione in ambiente Windows (senza dongle), consente anche di gestire fino a quattro stampanti e di semplificare la gestione dei file, offrendo al contempo funzionalità quali controllo del colore, screening, stampa in sequenza per tutta la lunghezza del supporto (step and repeat) e annidamento.

Edge Print funziona anche con altri strumenti Epson, tra cui il software LFP Accounting Tool. Grazie all’Epson Control Dashboard integrato nel software, Edge Print fornisce agli operatori informazioni sullo stato della stampante e consente loro di scaricare la configurazione di stampa per i supporti utilizzati dalla libreria multimediale di Epson, inviandola direttamente alla stampante.

Come spiegato in una nota ufficiale da Renato Sangalli, Sales Manager ProGraphics di Epson Italia: «Per ottenere risultati di altissima qualità, il cliente deve impostare una serie di parametri di stampa. Al fine di agevolare questa operazione, Epson ha definito delle preimpostazioni convalidate dal software Edge Print, tra cui i profili ICC, scaricabili direttamente dal Cloud. In combinazione con il software LFP Accounting Tool di Epson, è possibile calcolare anche il costo di ogni stampa in base al consumo di carta e di inchiostro, in modo da raccogliere dati sulla stampante e ottenere informazioni dettagliate sui singoli lavori. Questa soluzione completa non solo assicura stampe precise e di alta qualità, ma riduce anche gli sprechi e consente una produzione scalabile e più veloce, per una maggiore efficienza del business».

Il software Edge Print, inizialmente incluso solo nella stampante SureColor SC-F9300, è ora disponibile in una nuova versione aggiornata compatibile anche con le stampanti a sublimazione Epson SureColor SC-F6200, SC-F7200 e SC-F9200. Il nuovo software è fornito in bundle con ogni nuova stampante acquistata ed è disponibile come optional per gli utenti già in possesso della versione precedente.