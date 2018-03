GOODRAM punta sull’Italia

La società sta investendo sul reclutamento di nuovi partner

WILK Elektronik, produttore europeo di memorie proprietario dei marchi GOODRAM e IRDM, aumenta il suo impegno sul mercato italiano, per il quale sta ricercando nuovi partner commerciali, con l'obiettivo di replicare i lusinghieri risultati raggiunti in Francia e Spagna.

Grazie a una vasta gamma di prodotti di qualità realizzati nei propri stabilimenti in Polonia, impiegando esclusivamente componentistica di livello premium, le soluzioni a marchio GOODRAM e IRDM sono in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di users, dai gamer agli appassionati più esigenti alle industrie che richiedono soluzioni customizzate.

"Ampiezza di gamma, flessibilità e i più elevati livelli di affidabilità, al punto che sulle proposte a marchio IRDM siamo in grado di offrire ben cinque anni di garanzia, sono sicuramente i fiori all'occhiello della nostra offerta, che spazia dagli USB flash drive e arriva ai moduli RAM, passando per gli SSD, le Memory Card e le soluzioni custom per l'industria – ha affermato Stefano Alletti, Sales Manager per l'Italia di WILK Elektronik, che ha poi concluso -. Forti di questi plus, nei prossimi mesi contiamo di poter aumentare sensibilmente le nostre quote di mercato in Italia, grazie anche all'apertura verso nuove partnership commerciali e accordi di distribuzione con realtà che condividano i nostri valori e che siano in grado di trasmetterli in modo corretto alla loro clientela".