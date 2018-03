Canon: nuovi inchiostri iQuarius MX per le stampanti a foglio inkjet VarioPrint i-Series

Sono sviluppati per le esigenze dei clienti che lavorano con carta patinata offset per applicazioni grafiche di alta qualità

Sono pensati per le stampanti inkjet a foglio VarioPrint i-Series i nuovi inchiostri iQuarius MX, sviluppati appositamente per le esigenze di quei clienti che lavorano con carta patinata offset per applicazioni grafiche di alta qualità.

I nuovi inchiostri Océ iQuarius MX permettono di stampare con maggiore copertura d’inchiostro su carta patinata offset, aumentando le tipologie di carta che possono essere usate con le stampanti Océ VarioPrint i-Series.

Ciò permette di ampliare la gamma di applicazioni della tecnologia Océ VarioPrint i-Series a realizzazioni ancora più impegnative, quali per esempio libri, manuali e pubblicità di qualità superiore che richiedono una riproduzione di colori estremamente vividi.

Gli inchiostri Océ iQuarius MX sono utilizzati in combinazione con ColorGrip, il pretrattamento carta in linea che ottimizza l’adesione e l’assorbimento dell’inchiostro.

“Da quando abbiamo lanciato le stampanti Océ VarioPrint i-Series nel 2015 abbiamo cercato attivamente di migliorare sempre più le prestazioni di questa tecnologia e degli inchiostri allo scopo di permettere a un maggior numero di clienti di approfittare di questo rivoluzionario concetto di stampa. Inizialmente ci siamo focalizzati sul segmento Direct Mail e transazionale, ma con il lancio di ColorGrip in occasione della fiera Drupa 2016 abbiamo ampliato l’ambito di applicazione della stampa ai supporti patinati offset standard, garantendo così una maggiore qualità di stampa anche per pubblicità e stampa di libri. Ciò ha permesso di allargare il bacino di utenti del sistema di stampa Océ VarioPrint i-Series al punto tale da fare di Canon il leader del mercato globale nelle installazioni inkjet a foglio, con clienti in tutto il mondo attivi nella produzione di una vasta gamma di applicazioni promozionali e di publishing – spiega Peter Wolff, Senior Director, Customer Groups Commercial Printer & CRDs di Canon Europa -. Il lancio di oggi degli inchiostri iQuarius MX è il risultato della collaborazione con i nostri clienti che ci hanno chiesto di portare le nostre innovazioni al livello successivo sviluppando inchiostri che avrebbero permesso loro di sfruttare i vantaggi della produttività offerta dalle stampanti Océ VarioPrint i-Series per uno spettro di applicazioni ancora più ampio, aiutandoli a effettuare il passaggio di più lavori dalla produzione offset alla produzione digitale”.