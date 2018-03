Sony porta a NAB 2018 i workflow end-to-end

Servizi cloud, IP, HDR/UHD, soluzioni media per servizi e tecnologie innovative saranno in mostra a Las Vega dal 9 al 12 aprile

È una linea straordinaria di prodotti, servizi e tecnologie per i clienti nei settori broadcast e media quella che Sony si appresta a presentare in occasione del NAB 2018, di scena a Las Vegas, dal 9 al 12 aprile 2018.

Obiettivo: dimostrare la sua capacità unica di fornire soluzioni rivoluzionarie per ogni budget e applicazione, di oggi e di domani.

Sotto lo slogan “media solutions for the real world”, per la prima volta Sony mostrerà servizi cloud consolidati al fianco delle sue soluzioni IP e del workflow HDR/UHD completo.

Nello specifico, punto focale dello stand Sony a NAB sarà il sistema di display Crystal LED modulari, una soluzione incredibilmente coinvolgente dal punto di vista visivo inserita in una cornice davvero gigantesca.

VENICE, ora disponibile per l’acquisto, è la telecamera cinematografica full frame di nuova generazione che ridefinisce gli standard delle riprese di grande formato con una qualità delle immagini eccezionale, una fenomenale scienza del colore e una grande semplicità d’uso.

Le nuove telecamere da studio e camcorder 4K ultra compatti innalzano il livello grazie alla spettacolare qualità delle immagini HDR/UHD e alle nuove possibilità di gestione del workflow in un’ampia gamma di applicazioni, dal broadcast televisivo alla produzione aziendale, passando per applicazioni education, religiose e di creazione di contenuti online.

Durante NAB saranno annunciati ulteriori prodotti di digital imaging a sottolineare l'impegno di Sony verso un futuro ancora più Beyond Definition per i creatori di contenuti professionali.

Non mancheranno, poi, l’impegno verso lo sviluppo di ulteriori standard di settore e di soluzioni che siano pronte per il mercato di oggi e aperte agli sviluppi futuri, servizi cloud consolidati per far scoprire i vantaggi del workflow ENG avanzato basato su cloud e delle funzionalità di streaming offerte da XDCAM air e una migliore efficienza in termini di costi e la distribuzione multi-piattaforma.

In questo caso, Media Backbone NavigatorX è il sistema di gestione dei contenuti e di automazione del workflow che consente di trovare il contenuto che cerchi in maniera semplice, come una ricerca sul web, rendendo la collaborazione tra team creativi più efficiente, riducendo il numero di interventi manuali e fornendo nuovi modi di ottimizzare l’integrazione di terze parti in tutta la supply chain.