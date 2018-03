La comunicazione sanitaria di Ascom nel listino di Computer Gross

By

Siglato un accordo di distribuzione delle soluzioni incentrate sull’ICT in ambito sanitario e sui flussi di lavoro in mobilità

Ascom, specialista nelle soluzioni incentrate sull’ICT in ambito sanitario e sui flussi di lavoro in mobilità ha scelto Computer Gross per ampliare la propria presenza sul mercato italiano e le opportunità di business portate dal canale.

Nello specifico, con la sua vision Ascom punta a colmare le lacune delle informazioni digitali, andando a facilitare l’adozione delle migliori soluzioni possibili, in qualsiasi momento e luogo.

Un ambito ritenuto particolarmente di appeal per Computer Gross che, con Ascom, va ad ampliare e arricchire la sua offerta, consentendo di anticipare i tempi e le necessità dei rivenditori attraverso la promozione sul canale di soluzioni innovative per specifici segmenti di mercato.

In tal senso, il VAD toscano sta lavorando per realizzare un vero e proprio “ecosistema” per il settore sanitario e questo accordo consentirà di essere più capillari sul mercato e ancora più credibili agli occhi delle strutture Sanitarie.