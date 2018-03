Qnap pensa all’archiviazione multimediale professionale

I nuovi NAS quad-core TS-253Be e TS-453Be offrono un’esperienza multimediale superiore e protezione contro i ransomware

Intenzionata a offrire un elevato potenziale a lungo termine per il NAS, Qnap Systems ha presentato TS-253Be a due e TS-453Be a quattro vani quad-core basati su Intel.

Nati per offrire uno slot di espansione PCIe per ampliare la funzionalità di entrambi i NAS, inclusa l’aggiunta di cache SSD e la connettività 10GbE, gli ultimi nati si propongono come valida risposta per gli utenti che richiedono un’archiviazione professionale che possa semplificare i flussi di lavoro e offrire un’esperienza multimediale superiore.

Gestita da un processore quad-core Intel Celeron J3455 da 1,5GHz (fino a 2,3 GHz), 2GB/4GB DDR3L di RAM (fino a 8GB), due porte Gigabit LAN, e in grado di supportare dischi rigidi SATA 6Gb/s e SSD, la serie TS-x53Be offre prestazioni affidabili con velocità di lettura/scrittura fino a 225 MB/s, mantenendo le stesse prestazioni con la crittografia accelerata AES-NI.

Nello specifico, il TS-x53Be dispone di una uscita HDMI e di transcodifica 4K H.264/H.265 e supporta le snapshot che consentono agli utenti di recuperare rapidamente i dati nel caso di modifica/eliminazione accidentale o attacchi ransomware.

Abbinato alla tecnologia di suddivisione automatica Qtier, TS-x53Be aiuta a ottenere prestazioni ottimizzate in ambito di archiviazione, ideale per piccole e medie imprese e organizzazioni. In alternativa, gli utenti possono installare una scheda 10GbE 10GBASE-T/ SFP+, una scheda USB 3.1 Gen2 10Gbps, o una scheda wireless QNAP QW-AC2600 in base ai requisiti dell’applicazione.

La serie TS-x53Be offre cinque porte USB Tipo A (una con copia immediata) che rendono più semplice il trasferimento di file di grandi dimensioni. La serie supporta inoltre la decodifica e transcodifica hardware 4K H.264/H.265 a due canali che consentono agli utenti di riprodurre i file multimediali senza problemi mediante i dispositivi collegati. L’altoparlante integrato consente gli avvisi audio e la riproduzione, mentre il jack audio da 3,5mm consente al TS-x53Be di essere collegato agli altoparlanti dedicati. Le due uscite HDMI supportano una visualizzazione fino a 4K 30Hz.

Gli utenti possono usare il telecomando RM-IR004 (venduto separatamente) di QNAP insieme all’applicazione QButton per personalizzare le funzioni dei pulsanti e rendere più semplice la navigazione.

TS-x53Be offre una serie di applicazioni utili per le attività giornaliere disponibili sull’App Center integrato. “IFTTT Agent” e “Qfiling” aiutano ad automatizzare i flussi di lavoro degli utenti per migliorare efficienza e produttività; “Qsirch” offre la ricerca full-text per trovare rapidamente i file; “Qsync” e “Hybrid Backup Sync” semplificano la condivisione e la sincronizzazione dei file tra i dispositivi; “Cinema28” consente di gestire i file multimediali e i dispositivi multimediali collegati da una singola piattaforma; “Surveillance Station” offre 4 canali telecamera IP gratuiti (fino a 40 canali acquistando ulteriori licenze); “QVR Pro” integra le funzioni di sorveglianza video in QTS per offrire uno spazio di archiviazione delle registrazioni definito dall'utente, strumenti client multi piattaforma, controlli telecamere e funzioni intelligenti di gestione degli eventi basate su IoT.

Gli utenti possono eseguire l’hosting di macchine virtuali e container su TS-x53Be utilizzando Virtualization Station e Container Station. È possibile espandere in modo flessibile lo spazio di archiviazione utilizzando una unità di espansione UX-800P a 8 vani o UX-500P a 5 vani o la tecnologia QNAP VJBOD che consente di utilizzare lo spazio non utilizzato del QNAP NAS per espandere la capacità di un altro QNAP NAS.