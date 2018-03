Oracle ha un nuovo Country Technology Sales Leader per l’Italia

Nominato Alessandro Ippolito

Alessandro Ippolito è stato nominato Country Technology Sales Leader di Oracle Italia. In questo ruolo ha il compito di guidare la Technology Sales Business Unit, la divisione dedicata a sviluppare il giro d’affari delle soluzioni tecnologiche (Database, Middleware, Analytics, Sicurezza) sia in Cloud (Iaas e Paas) che in modalità tradizionale.

Nasce così una figura di vertice dedicata esclusivamente alla crescita di questo business nel nostro Paese.

Il manager opera rispondendo direttamente a Fabio Spoletini, Country Manager di Oracle Italia che affianca al suo ruolo Country Manager di Oracle Italia che affianca al suo ruolo italiano anche quello internazionale Regional VP Oracle Technology per l’Italia, la Francia e i Paesi dell’area russa.

Ippolito è entrato in Oracle Italia nel giugno 2014 nel ruolo di Key Account Director, per poi assumere circa due anni dopo la carica di Senior Sales Director del team Technology per la Pubblica Amministrazione e Utilities. In precedenza il manager aveva ricoperto ruoli di crescente responsabilità in altre aziende del settore, quali HP e SAP.