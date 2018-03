Audiogamma porta in Italia lo Smart Audio di Como Audio

By

I dispositivi del brand di Tom DeVesto sono pronti a conquistare il mercato italiano con design, qualità sonora e nuove funzionalità

Audiogamma ha raggiunto un accordo con l’azienda americana Tom DeVesto per la distribuzione in Italia di Como Audio, gamma di dispositivi Smart Audio evoluti, che puntano a facilitare l’ascolto di qualsiasi sorgente musicale.

Sei, in tutto, i prodotti distribuiti sotto il nuovo brand che, fin dal nome, mira a sottolineare le origini italiane del suo fondatore: Solo, Duetto, Musica, Amico, Ambiente e Amica sono anch’essi stati scelti per evocare lo charm e il prestigio del nostro Paese.

Tutti i prodotti incarnano un perfetto connubio tra eleganza, immediatezza d’uso e prestazioni consentendo di riprodurre un vero suono ad alta fedeltà ma in un design compatto e di facile collocazione negli ambienti domestici. Inoltre, l’intera gamma è stata concepita anche per essere sfruttata come sistema multi-room, gestendo fino a 5 stanze separate.

Una proposta chiara e convincente

Nati per incorporare servizi musicali come Spotify Connect, i prodotti Como Audio sono perfettamente compatibili con Amazon Echo Dot e Google Chromecast, gestiscono le radio web, dispongono della connettività DLNA con Wi-Fi dual band, ma non mancano neppure DAB+, FM, Bluetooth con aptX (abbinamento NFC) e ovviamente permettono la riproduzione di file musicali dall’MP3 al FLAC.

Ampia flessibilità anche nel parco connessioni con due ingressi analogici ad alta risoluzione, un USB (anche per ricarica) e un digitale ottico oltre a due uscite, 1 cuffia e 1 linea. E per massimizzare la comodità di fruizione tutti i modelli sono dotati di un telecomando e di una app (per iOS e Android) con la quale poter scegliere le sorgenti, cercare le stazioni radio e personalizzare l’equalizzazione d’ascolto.

I dispositivi Como Audio, inoltre, sono tutti caratterizzati da un iconico cabinet squadrato in legno (ma sono disponibili anche i laccati bianco e nero), e da prestazioni sonore senza sbavature grazie a potenti amplificatori interni e alla configurazione bass-reflex del mid-woofer che consente di ottenere una qualità notevole sulle basse frequenze per un prodotto di questo tipo.