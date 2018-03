Il retail di TESISQUARE raccoglie la sfida dell’omnicanalità

By

Dal fornitore al cliente finale, l’azienda estende la copertura a tutti i processi di vendita e distribuzione, incluso lo store fisico e virtuale

TESISQUARE è pronta a raccogliere la sfida dell’omnicanalità.

L’azienda italiana, che continua a crescere sul mercato IT nazionale e internazionale attraverso il consolidamento e l’ampliamento strategico dell’offering, si appresta a digitalizzare tutto il processo collaborativo di supply chain, dal fornitore al cliente finale.

In questo modo la piattaforma TESISQUARE si completa ed estende la copertura a tutti i processi di vendita e distribuzione, incluso lo store fisico e virtuale. È implicito l’obiettivo di stimolo e accompagnamento delle aziende a cavalcare le opportunità derivanti dall’adozione di strategie che pongono il cliente al centro (customer centricity) e che puntano a soddisfare le esigenze di acquisto del consumatore sia in negozio sia nell’universo digitale.

Crescita, internazionalizzazione e ampliamento dell’offering sono, infatti, le parole chiave della strategia TESISQUARE per supportare le aziende nella creazione di propri ecosistemi digitali collaborativi

I touch point sono tanti, il cliente è uno

Forte di una logica di “extended enterprise”, TESISQUARE propone così al mercato un’offerta integrata a supporto dei retailer, con un approccio omnicanale al passo con le nuove esigenze dei consumatori finali.

Nello specifico, TESISQUARE – Where IT happens è la piazza delle soluzioni software collaborative nella quale persone, tecnologie e processi vengono interconnessi. L’azienda è protagonista da 23 anni nel mondo dell’Information Technology, con una presenza estesa a livello internazionale e un fatturato superiore ai 27 milioni di euro raggiunto nel 2017.

Le soluzioni di TESISQUARE abilitano un ecosistema digitale all’interno del quale vengono scambiati e condivisi ogni anno circa 150 milioni di transazioni di business in 80 Paesi; consentono di digitalizzare i processi lungo la supply chain estesa, dal produttore al consumatore finale, generando valore attraverso una piattaforma integrata di Sourcing and Procurement, Supply Chain Execution, Transportation Management, Retail and e-Commerce.