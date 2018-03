RISCO Group: perché è il partner ideale per lo sviluppo del vostro business?

By

Ivan Castellan presenta un nuovo servizio per la formazione e la certificazione dei partner

Specialista nel mondo della sicurezza da oltre 40 anni, RISCO Group dal 2012 è stato tra i primi operatori ad abbracciare il mondo cloud, aggiungendo ai propri prodotti tradizionali per la sicurezza anche nuovi servizi per la VideoVerifica e la Smart Home.

La VideoVerifica consente di vedere in real time cosa sta succedendo nel luogo dove il dispositivo di sicurezza è installato qualora questo scatti, mentre grazie allo Smart Home è possibile automatizzare operazioni come ad esempio l’accensione delle luci quando viene rilevato un intruso.

Il cloud apre quindi un nuovo ricco mondo di opportunità, che però comporta anche una serie di sfide. Queste sfide coinvolgono necessariamente anche coloro che sono chiamati a portare concretamente sul mercato la proposta RISCO: i partner devono adeguarsi al nuovo contesto e per questo occorre dotarli degli strumenti più adeguati. In quest’ottica RISCO Group ha messo loro a disposizione un portale completamente gratuito (cui è possibile accedere andando ad iscriversi sul sito www.riscogroup.it) dove è possibile fare formazione online su tutte le soluzioni della società per ottenere la relativa certificazione.

Il nuovo Programma Stars di Risco è destinato ad installatori e distributori per permettere loro di accrescere le proprie competenze professionali sui prodotti Risco. In questo video, Ivan Castellan, Risco Group Branch Manager Italy, spiega perché RISCO è il partner ideale per il vostro business.