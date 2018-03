Free Modem: VTKE aderisce alla causa

L’associazione dei fabbricanti di terminali di telecomunicazione ha presentato in risposta all’AGCOM, congiuntamente alla Free Modem Alliance, un documento in favore della libera scelta delle apparecchiature terminali

VTKE, l’Associazione dei fabbricanti di terminali di telecomunicazione, ha partecipato alla consultazione pubblica avviata in queste settimane dall’AGCOM. In questo contesto, i produttori di apparecchiature terminali (quali modem, router, sistemi telefonici, ecc.) hanno ancora una volta sottolineato chiaramente la necessità di un'attuazione coerente del diritto degli utenti finali di "utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta" come stabilito dal Regolamento UE 2120/2015.

Le risposte di VTKE sono state formulate e presentate insieme agli altri membri della FREE MODEM ALLIANCE – AIIP, AIRES Confcommercio, ALLNET, ASSOPROVIDER, MDC e ModemLibero.it. L'intera alleanza accoglie con favore l'intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e attende che intervenga celermente per ripristinare la libera scelta dei terminali da parte degli utenti finali.

Un punto centrale chiarito da VTKE, insieme ai membri dall’Alleanza, fa riferimento alle “giustificazioni tecniche di parte” presenti in molti contratti di operatori telefonici che non devono essere utilizzare per eludere la libera scelta degli utenti finali: l'esempio di altri paesi come la Germania o gli Stati Uniti dimostra che ad oggi non esistono motivi tecnici che giustifichino l'utilizzo obbligatorio di un determinato terminale. Nel valutare tale situazione, la raccomandazione è che l’AGCOM interpreti in chiave assolutamente restrittiva le eventuali ragioni tecniche.

In tema di maggiore trasparenza, VTKE ha ribadito come il diritto degli utenti finali di scegliere liberamente i loro terminali di accesso alla rete debba essere accompagnato dall’obbligo da parte degli operatori di rete di fornire ai loro clienti le credenziali di accesso necessarie per installare il loro terminale e utilizzare tutti i servizi concordati contrattualmente. Solo in questo modo si assicurerebbe all'utente che utilizza le proprie apparecchiature terminali di non essere discriminato dal fatto di non avere accesso a tutti i servizi. Per la VTKE e per l'intera FREE MODEM ALLIANCE, la libera scelta di apparecchiature terminali deve tradursi nella libertà dell'utente finale di scegliere se accettare un'offerta in bundle del suo gestore di rete o acquistare il proprio dispositivo nel libero mercato. E’ per questo fondamentale che l'utente finale sia informato in modo trasparente sulle alternative a sua disposizione al fine di scegliere l’opzione che preferisce coscientemente e consapevolmente.

Il tema della libertà di scelta è, inoltre, strettamente connesso a quello dell’innovazione del mercato. La libera scelta delle apparecchiature terminali stimolerebbe il mercato e, in ultima analisi, determinerebbe lo sviluppo di prodotti più innovativi e di alta qualità, da cui l'utilizzatore finale non potrebbe che trarne vantaggio. Oltre a ciò, la libera scelta risolverebbe anche i problemi che gli utenti finali incontrano attualmente con l'acquisto obbligatorio di un terminale, con particolare riferimento alla protezione dei dati e alla privacy e alla neutralità della rete.