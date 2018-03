Integrazione multi-cloud Nutanix per il canale di Computer Gross

Siglato un nuovo accordo di distribuzione nel segno dell’enterprise cloud computing e dell’iperconvergenza

L’iperconvergenza di Nutanix è ufficialmente a disposizione del canale di Computer Gross. Il distributore toscano ha, infatti, annunciato l’ingresso del brand nel proprio listino d’offerta per offrire alle aziende importanti vantaggi di business, operativi e finanziari.

Per riuscirci, Nutanix rende invisibile l’infrastruttura consentendo all’IT di concentrarsi sulle applicazioni e sui servizi che sono il propulsore dell’attività aziendale. Il software Nutanix Enterprise Cloud OS coniuga, infatti, la potenza di una soluzione “web-scale”, tipica dei grandi player del cloud pubblico, con un design accattivante e intuitivo, facendo convergere nativamente server, compute, virtualizzazione e storage in un’unica soluzione resiliente e software-defined dotata di intelligenza artificiale.

Il risultato è quello di fornire alle applicazioni prestazioni sempre ottimizzate, un utilizzo dell’infrastruttura simile a quello cloud, sicurezza di alto livello e mobilità trasparente per una vasta gamma di servizi aziendali.

Come riferito in una nota ufficiale da Matteo Uva, Channel Sales Manager, Nutanix Italia: «La Partnership tra Nutanix e Computer Gross rappresenta un passo molto importante per lo sviluppo strategico del mercato italiano. Grazie a questa collaborazione, Nutanix arricchisce ulteriormente il proprio canale offrendo ai partner un nuovo interlocutore dotato di strumenti fondamentali per supportare al meglio lo sviluppo del business. Le competenze di Computer Gross, abbinate a una struttura in grado di garantire una copertura capillare su tutto il territorio, rappresentano un valore che siamo certi stimolerà in modo significativo l’adozione della soluzione Nutanix Enterprise Cloud OS quale elemento strategico delle architetture multi-cloud».

Gli fa eco David Baldinotti, Business Unit Manager Software di Computer Gross, secondo cui: «Questa nuova partnership permetterà alla rete di partner, dai solution provider ai system integrators, di offrire la tecnologia best-in class di Nutanix potenziata dai servizi a valore di Computer Gross, cogliendo le enormi opportunità di consolidamento, semplificazione e integrazione infrastrutturale richieste oggi dalle aziende italiane per mantenere la competitività nei propri settori industriali».