Overland-Tandberg: disponibile il supporto rimovibile a disco RDX da 5TB

La nuova cartuccia aumenta la capienza massima disponibile del 25%

Overland-Tandberg, marchio di Sphere 3D specializzato nelle soluzioni per la gestione, il backup e l’archiviazione dei dati, ha annunciato il supporto rimovibile a disco RDX da 5TB, con un incremento dello spazio massimo del 25 per cento.

Il nuovo supporto con capienza da 5TB è ideale per l’impiego in ambienti che fanno uso intensivo dei dati e che richiedono abbondanza di spazio. Tipici esempi sono quelli della post-produzione e dell’archiviazione di video nei media digitali, oltre che le applicazioni di Cloud Ibrido, dove è necessaria una soluzione robusta e resistente agli urti in grado di proteggere i dati degli utenti anche nelle condizioni più difficili. La nuova cartuccia RDX da 5TB è compatibile con tutti i sistemi RDX QuikStor e QuikStation oggi disponibili.

“Dopo oltre tre milioni di supporti RDX venduti e più di un exabyte di dati a oggi gestiti, l’arrivo del nuovo supporto a disco rimovibile RDX da 5TB costituisce un nuovo punto di riferimento in termini di capienza per la famiglia di prodotti di storage RDX basata su disco Hugo – commenta Hugo Bergmann, Director della RDX Product Line di Overland-Tandberg -. Il prodotto non solo va a completare l’offerta delle attuali soluzioni QuikStor e QuikStation di Overland-Tandberg per soddisfare i più stringenti requisiti di storage, conformità e protezione dei dati, ma offre anche maggiori benefici: disponibilità istantanea per la continuità operativa e sicurezza dei dati off-site per il disaster recovery. Oggi possiamo offrire ad aziende di ogni dimensione una soluzione di protezione e archiviazione dei dati affidabile, semplice da utilizzare e conveniente.”