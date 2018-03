3D a colori: Mimaki mette in mostra la sua SDUJ-553

La nuova stampante produce oltre 10 milioni di colori in strati sottili fino a 20 micron

Mimaki, produttore di stampanti a getto d’inchiostro per grandi formati e di sistemi di taglio, ha lanciato oggi la campagna ufficiale per la 3DUJ-553, innovativa stampante 3D. In commercio da gennaio 2018, la soluzione 3D Mimaki 3DUJ-553 è in grado di riprodurre oltre 10 milioni di colori in strati fino a 20 micron. Il suo materiale di supporto idrosolubile può essere lavato via facilmente, risparmiando tempo e riducendo le possibilità di danni quando lo si rimuove. Inoltre, consente di creare oggetti con trasparenze grazie alla disponibilità di inchiostro trasparente. La nuova stampante offre dimensioni di produzione massime di 50 x 50 x 30 cm.

"Siamo molto entusiasti di introdurre formalmente sul mercato europeo questo prodotto rivoluzionario – ha affermato Ronald van den Broek, direttore generale vendite di Mimaki Europe -. Il salto dai dispositivi di stampa inkjet 2D a polimerizzazione UV alla stampa 3D è stato un passaggio logico per Mimaki, e abbiamo dedicato notevoli risorse di ricerca e sviluppo ai nostri progetti 3D. Mimaki 3DUJ-553 è la nostra prima incursione nel mercato 3D e si avvale di un sistema unico basato su un'avanzata tecnologia di stampa inkjet UV. Da quando abbiamo presentato la tecnologia per la prima volta, a drupa 2016, abbiamo ricevuto riscontri estremamente positivi dal mercato, e siamo lieti di offrire ancora una volta a un mercato emergente un nuovo livello di innovazione".

Mimaki 3DUJ-553 sarà in mostra presso lo stand Bompan a Mecspe, (Parma, 22-24 marzo 2018, Pad. 6 Stand L19) e sarà successivamente esposta a FESPA 2018, in programma a Berlino dal 15 al 18 maggio allo stand Mimaki (1.2-D20/D30).