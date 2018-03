Wi-Fi in albergo: Cambium Networks lancia il cnPilot e430W

Un nuovo access point da parete ideale per l’hospitality e le situazioni multi-abitative

E’ disponibile il nuovo cnPilot e430W di Cambium Networks, l’access point Wi-Fi da parete cloud-managed che supporta lo standard 802.11ac Wave 2, un prodotto concepito per fornire prestazioni ottimali in situazioni multi-abitative, ed in particolare in riferimento alla reti Wi-Fi in ambito hospitality.

L'access point da parete e430W è equipaggiato con porte GigE (Gigabit Ethernet) per gestire reti Wi-Fi indoor e porte dedicate ad eventuali device cablati. Attraverso un singolo access point, dal design compatto e curato, è possibile offrire accesso Wi-Fi, accesso cablato per IPTV e telefonia VOIP in camera.

“La piattaforma cloud cnMaestro offre ai provider di soluzioni per l'hospitality (Hospitality Solution Providers, HSP) modalità di accesso per il cliente personalizzabili, social login, funzionalità per i pagamenti e accesso alle API – ha dichiarato Rad Sethuraman, Vice President of Product Line Management di Cambium Networks -. Queste funzionalità costituiscono un vero valore aggiunto, perché rendono più facile che mai per gli hotel monetizzare le reti Wi-Fi offrendo al contempo un servizio impeccabile ai propri clienti”.

Le principali caratteristiche tecniche del cnPilot e430W includono:

• dual band 802.11ac Wave 2 standard con tecnologia 2×2 MU-MIMO

• radio BLE (Bluetooth Low Energy) per abilitare servizi presence-based

• quattro porte Gigabit Ethernet (GigE) per connettere servizi cablati come PC e IPTV

• una porta PoE (Power over Ethernet) per alimentare telefoni IP nella stanza

• porte pass-thru per connettere altri terminali, come telefoni tradizionali o terminali IP Ethernet

• possibilità di installazione a prova di manomissione

L'e430 completa e integra il portafoglio Cambium Networks che già comprende gli access point e410 ed e600 indoor, e l'e500 outdoor, tutti gestibili con cnMaestro.