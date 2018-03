AEM, via libera alla nuova release di Eura 2.0

By

Esce la versione CEI/ABI. All’insegna della semplicità d’uso

Acotel Engineering & Manufacturing, società della holding romana, annuncia l’implementazione del protocollo CEI/ABI sul sistema Eura versione 2.0.

Questo percorso di reingegnerizzazione del sistema consente di migrare tutti i vecchi impianti realizzati con tecnologia AEM su questo nuovo apparato che, anche attraverso il protocollo MODBUS e la sua periferica ACO-180, è in grado di interfacciarsi con diverse tipologie di gateway, anche con protocollo Wiegand.

Eura è composto da una o più centrali distribuite localmente, o in maniera territoriale, collegate ad una LAN proprietaria in grado di ricevere, in maniera puntuale e criptata, allarmi provenienti dai sensori e di inviarli ad un sistema locale e/o centralizzato di supervisione.

Il sistema è in grado di realizzare l’integrazione completa delle difese fisiche esistenti di modo che siano pienamente soddisfatte le esigenze di protezione antifurto e antirapina, nonché di assistenza ronda in un edificio presidiato. Tale integrazione comprende anche la supervisione degli altri impianti normalmente preesistenti, come quelli di segnalazione incendio, di controllo dello stato delle porte di emergenza e dell’impianto TVCC, consentendone l’interfacciamento con l’invio di opportuni telecomandi e permettendone anche un controllo dell’efficienza.

Tra le funzionalità primarie garantite dal sistema: antifurto, antirapina, assistenza ronda e controlli generali dì sistema (antisabotaggio).