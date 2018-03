PC e notebook al top: i consigli di Toshiba per le pulizie di primavera

Tre semplici step per ottimizzare le prestazioni, migliorare la sicurezza e gestire al meglio lo spazio di archiviazione degli strumenti che usiamo tutti i giorni

La bella stagione sta per arrivare: questa parte dell’anno è perfetta per mettere in ordine non solo la casa e gli armadi, ma anche gli strumenti informatici che usiamo nella vita di tutti i giorni e che accolgono enormi quantità di file e di dati personali o professionali. Per rimettere in sesto i nostri computer, a casa o in ufficio, e renderli scattanti in vista dei prossimi mesi, Toshiba Electronics Europe fornisce alcuni consigli semplici per ripartire con slancio anche sul fronte informatico, sottolineando quanto gli hard disk esterni possano essere utili per organizzare i propri file ed estendere la memoria a disposizione.

Le grandi pulizie: buttare via tutto quello che non serve

Il primo passaggio per dare nuovo sprint a notebook e PC è procedere con una pulizia profonda: è fondamentale eliminare applicazioni che non si usano più, dati inattivi o frammentati, file temporanei, programmi che occupano molta memoria o aggiornamenti datati. Senza dimenticare di mettere mano alla cronologia dei download, all’eliminazione periodica dei cookies e alla pulizia della memoria cache. Tutti questi elementi possono infatti appesantire la memoria e, in alcuni casi, rallentare le performance. Una pulizia radicale, fatta in maniera diretta o sfruttando i software disponibili anche gratuitamente, e una buona scansione anti virus permettono di ottimizzare subito le prestazioni, migliorare la sicurezza e soprattutto avere un’idea precisa dello spazio di archiviazione che abbiamo a disposizione.

Dal più grande al più piccolo: organizzare per ottimizzare

Mettere in ordine i propri file è un passaggio fondamentale per ottimizzare i tempi di ricerca e dare un criterio alle informazioni archiviate. Organizzare al meglio documenti, presentazioni, immagini, video e molto altro ancora contribuisce al buon funzionamento di un computer, permette di trovare file utili in tempi rapidi e soprattutto aiuta a decidere cosa è meglio mantenere, cosa è possibile eliminare e cosa invece è preferibile archiviare. Una buona tecnica di riorganizzazione è partire da macrotemi e procedere suddividendo i vari file per argomenti sempre più circoscritti o per data, organizzando tutti gli elementi in sistemi di cartelle e sottocartelle sempre più dettagliate; l’operazione deve riguardare anche tutti i file e le icone che di solito affollano la maggior parte dei desktop e che possono contribuire al rallentamento del sistema.

Backup e uso di supporti esterni: trasferire per creare spazio

Dopo le grandi pulizie e la riorganizzazione dell’archivio dei file, non resta che procedere con trasferimenti e spostamenti per mettere al sicuro la nostra vita digitale e alleggerire i supporti fissi, creando più spazio in memoria e migliorando le prestazioni. L’ideale è dotarsi di un hard disk esterno da dedicare totalmente al backup, da destinare alla sola raccolta delle foto o da sfruttare per l’archiviazione selettiva di file specifici. Le soluzioni disponibili sul mercato sono tante e adatte a tutte le necessità; l’importante è scegliere prodotti affidabili, di comprovata qualità e in linea con le proprie esigenze. Al momento della scelta è fondamentale verificare l’ampiezza della memoria di questi dispositivi, controllare la loro compatibilità con il computer, valutare la possibilità di proteggerli ulteriormente con delle password.

Un ultimo aspetto riguarda l’estetica: l’ampia scelta di materiali, texture e colori permette di abbinare perfettamente l’hard disk al PC, al notebook e anche alla propria casa.

Un esempio perfetto di fusione tra forma e funzionalità è dato dai prodotti della nuova serie CANVIO di Toshiba, che fondono capacità di archiviazione elevate, facilità d’uso e sicurezza in un design sottile ed elegante.