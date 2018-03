Tracciatura nel farmaceutico: Antares Video propone ATSFOUR

Un ecosistema software innovativo per l’archiviazione e lo scambio di dati generati per la serializzazione dei prodotti nel settore farmaceutico

ATSFOUR di Antares Vision è un ecosistema software in grado di gestire elevati volumi di dati attraverso un innovativo sistema di data storage per rispondere alle esigenze di comunicazione tra i diversi attori della supply chain nel settore farmaceutico (CMOs, CPOs, repackagers, distributori, grossisti e retailers). Antares Vision è attiva nei sistemi di ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, e presenta una soluzione completa sia in ambito hardware, come produttore di macchine d’ispezione e tracciatura, sia nel campo dei software di gestione, dal livello di linea al livello corporate.

ATSFOUR si presenta come un efficace strumento per consentire lo scambio di dati relativi alla tracciatura sia con gli stabilimenti produttivi, sia con tutto il network della supply chain di packaging e di distribuzione, anche dove sono presenti interfaccia differenti.

“Siamo molto orgogliosi di ATSFOUR – sottolinea Emidio Zorzella, CEO di Antares Vision –, un software in grado di rispondere alle esigenze delle case farmaceutiche, unico nel gestire le comunicazioni a livello 4 tra i diversi attori della supply chain e con le diverse autorità degli hub nazionali, con la totale flessibilità di interfacciarsi con gli altri sistemi presenti sul mercato”.

“Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze concrete dei nostri clienti– aggiunge Massimo Bonardi, Managing and Technical Director di Antares Vision –. Partiamo sempre da loro per sviluppare soluzioni su misura che possano semplificare processi complessi come quello della serializzazione. ATSFOUR è il risultato, infatti, del perfetto connubio tra necessità di semplificazione e rispetto delle normative. Una vera rivoluzione per tutte le industrie del settore farmaceutico”.

ATSFOUR fornisce un’interfaccia unica che consente di organizzare la comunicazione anche dialogando con “linguaggi” gestionali diversi. L’architettura software consente quindi di gestire a livello corporate le informazioni per la loro notifica alle autorità regolatorie, quali ad esempio l’hub europeo, come previsto dal regolamento delegato UE 2016/161, finalizzato a controllare la filiera produttiva e distributiva del farmaco nel rispetto della Direttiva 2011/62/UE.

ATSFOUR si distingue per la possibilità di due diverse installazioni: non solo su piattaforma cloud ma anche “on premises”, ovvero nella infrastruttura server locale della casa farmaceutica. Inoltre, ATSFOUR può essere configurato su uno spazio

cloud interamente dedicato e non condiviso con altre aziende. In previsione dell’incremento costante del volume dei dati da gestire, ATSFOUR è progettato con tecnologia graph database: questo permette una ricerca sensibilmente più rapida delle informazioni rispetto ai sistemi tradizionali, anche all’aumentare del volume del database.