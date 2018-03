MyClinic: la salute a portata di click

By

Europ Assistance propone in collaborazione con Microsoft una nuova piattaforma digitale per la salute di tutta la famiglia

Nell’ambito di una strategia di evoluzione del suo business nel settore Health, Europ Assistance Italia sta sviluppando un’offerta di prodotti e servizi che, grazie al supporto della tecnologia Microsoft, diventino facilmente accessibili e fruibili dai propri clienti. A questo scopo la Compagnia di Assistenza del Gruppo Generali ha studiato la prima piattaforma digitale per la salute di tutta la famiglia: MyClinic.

Grazie all’accessibilità su più livelli, via smartphone (app e mobile site) e PC, MyClinic permette a clienti e business partner, di accedere ad una gamma di servizi salute in modo semplice e intuitivo: la cartella clinica, un sistema di autovalutazione dei sintomi certificato come dispositivo medico di classe 2, il consulto di un medico e una sezione con lo storico di tutte le attività fatte sulla piattaforma.

La piattaforma digitale punta a sviluppare un percorso di prevenzione e consulenza medica basato da una parte sulla raggiungibilità 24/7 di un pool medico parte di una struttura sanitaria certificata, dall’altra sulla possibilità di monitorare e condividere i propri parametri via device dando accesso agli utenti a soluzioni intuitive quali videochat e tool medici di autodiagnosi. Questi key points sono sviluppati attraverso processi digitali che semplificano l’interazione tra il cliente ed Europ Assistance, quali ad esempio servizi di conversations (chatbot, virtual assistance) fruiti tramite una piattaforma completamente digitale e multicanale con un focus specifico sulla semplificazione della user experience, completamente nuova grazie all’intervento dell’Intelligenza Artificiale.

MyClinic, che facilita l’utilizzabilità di polizze sanitarie ma che si propone di essere anche un prodotto stand alone, ruota intorno alle persone, dando loro la possibilità di chiedere un consulto in videochiamata con un medico dell’equipe di Europ Assistance o richiedere una consulenza telefonica o scritta da parte di uno specialista.

Il BOT e tutte le componenti tecnologiche utilizzate per la realizzazione della piattaforma MyClinic sfruttano servizi e moduli implementati sul cloud Microsoft Azure. Sfruttando le componenti ed i servizi offerti dal cloud Azure è stato possibile realizzare l’intera applicazione basandola su moduli nativi configurati e personalizzati completamente in modalità “as a Service”, riducendo così al minino l’impatto di gestione e manutenzione applicativa sulle strutture IT.