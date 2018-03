Bticino rinnova l’intera gamma Btnet

Il cablaggio strutturato di Bticino è di scena a Light+Building 2018 e sta mettendo in mostra una gamma unica sul mercato

La crescente mole di generazione e trasmissione di dati, la moltiplicazione delle reti, la necessità di banda trasmissive sempre maggiori richiedono infrastrutture digitali sempre più affidabili, sicure e performanti.

Con lo sviluppo delle soluzioni connesse IoT, si apre una nuova fase per i dati all’interno dell’edificio. Affinché tali soluzioni considerate “intelligenti” possano comunicare, sono necessarie delle reti performanti e un’infrastruttura adeguata.

Per dare continuità all’evoluzione digitale Bticino ha sviluppato una nuova offerta di sistema di cablaggio strutturato Btnet in rame e in fibra ottica con soluzioni uniche sul mercato che contraddistinguono il suo brand.

Presentata ufficialmente in occasione di Light+Building 2018, la più grande manifestazione fieristica internazionale dell’impiantistica elettrica, di scena a Francoforte fino a venerdì 23 marzo, la nuova gamma si compone di una serie di elementi e si caratterizza per alcune specifiche peculiarità.

Vediamo insieme quali sono.

Nuovo connettore per pannello Quick Connect

Una nuova generazione di connettori da pannello per una trasmissione dei dati affidabile e ottimale grazie ai due moduli (uno cilindrico e uno RJ45) che si agganciano in asse. La velocità installativa viene migliorata in quanto le coppie non devono più essere sbinate completamente grazie all'innovativo modulo cilindrico.

Il bloccaggio ergonomico del cavo nel connettore senza attrezzi, garantisce affidabilità della chiusura e l'affidabile del segnale. Disponibili nelle versioni Cat. 8 40Gbits/s, Cat. 6A 10Gbits/s, Cat. 6 1Gbits/s, Cat. 5e 1Gbits/s. Un modello unico per tutti i tipi di pannelli di permutazione del modello Quick Connect.

Nuovi pannelli di permutazione Quick Connect

Pannello di permutazione completamente rinnovato adatto alla lavorazione sul fronte rack.

Il sistema possiede 4 blocchi estraibili a slitta, sui quali si installano i connettori quick connect. Un esclusivo pulsante permette l'estrazione nel blocco tenuto in sospensione per facilitare le operazioni di installazione/manutenzione.

Il pannello si aggancia al rack senza attrezzi con la sola pressione sui montanti 19’’ (sistema quick fix rinnovato).

È possibile raddoppiare il livello delle prestazioni e risparmiare spazio grazie al pannello ad alta densità (48 connettori in 1U).

Nuove barre alimentazione

Nuova generazione di barre di alimentazione dalle funzionalità avanzate, con un innovativo sistema PUSH TO FIX, compatibili su tutti i montanti a 19’’ senza viti (premi per fissare, ruota per estrarre). L’offerta PDU offre funzionalità multiple in termini di prese e con protezioni integrate per sovratensioni.

Offerta Fibra

L’offerta fibra si rinnova con cassetto ottico modulare Quick Fix vuoto da completare con blocchi di bussole per un totale di 24 o 48 fibre, pig tail e nuovi cavi.