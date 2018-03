Ricoh e Bianchi collaborano per portare innovazione e creatività a Fespa 2018

Banner, t-shirts personalizzate, bandiere e borse sono solo alcune delle applicazioni prodotte con tecnologie Ricoh e presenti nel corner

Per mostrare tutte le possibilità della comunicazione visiva ai visitatori di Fespa 2018 (Messe Berlin, 15-18 maggio 2018), Ricoh allestirà presso il proprio spazio (Padiglione 3.1, stand A50) un corner realizzato in collaborazione con Bianchi, azienda storica dell’industria italiana che progetta e sviluppa biciclette. Grazie alle applicazioni esposte – tra cui banner, t-shirts personalizzate, bandiere e borse – i fornitori di servizi di stampa potranno scoprire in che modo ampliare l’offerta nell’ambito dei servizi per la comunicazione visiva grazie alle tecnologie Ricoh.

“Ricoh e Bianchi sono accomunate dalla ricerca tecnologica e dall’eccellenza nel design – commenta Graham Kennedy, Head of Commercial Inkjet Business, Commercial and Industrial Printing Group di Ricoh Europe -. Si tratta quindi di una collaborazione perfetta. Tutte e due le aziende sono leader nei rispettivi mercati grazie all’innovazione costante e all’attenzione verso il cliente. A Fespa 2018 realizzeremo un Corner Bianchi, simulando un punto vendita. I visitatori potranno quindi conoscere tutte le applicazioni creative realizzabili mediante le soluzioni Ricoh e trovare ispirazione per sviluppare offerte innovative ed entrare in nuovi mercati”.

Tra le applicazioni esposte nel Corner Bianchi: