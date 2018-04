EET amplia la sua gamma di prodotti VivoLink

Il nuovo nato è VivoLink HDBT splitter 1×4 con loop

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

EET Europarts presenta il nuovo nato di VivoLink.

E’ uno splitter HDMI 4K di alta qualità per installazioni Audio Video Professionali. Dispone di 4 uscite HDBASET ed un’uscita HDMI per monitor locale.

Il segnale viene distribuito tramite una cavo di rete (70m). Il ricevitore collegato è alimentato direttamente dallo splitter, senza necessità di collegare alcun alimentatore aggiuntivo nei pressi dei monitor. Un plus che lo differenzia e che rende estremamente semplice l’installazione in qualsiasi ambiente.

Diverse le installazioni tipiche: sale conferenze, negozi, supermarket, show room.

Il segnale video viene inviato ai monitor tramite un cavo di rete (fino a 70m) e collegato al ricevitore VL120016R. Lo splitter offre la possibilità di collegare un monitor locale ed eventualmente anche un dispositivo Blue-ray.

Uniche le sue caratteristiche che lo rendono davvero funzionale.

Compatibile HDMI 1.4& 3D

Tramette il segnale 4k fino a 40m e 1080p fino a 70m

Supporto bi-direzionale del controllo IR

Possibilità di essere messo in cascata per aumentare il nuomero dei monitor collegabili tramite l’uscita HDMI, IR Loop e RS232 Loop

EET Europarts investe costantemente per ampliare il catalogo PRO AV e Digital Signage con soluzioni ad alto valore aggiunto, offerte a condizioni commerciali che permettono ai canali di vendita di generare business a margini interessanti.