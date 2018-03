Telefono fisso aziendale: è ancora una risorsa?

Cinque dati concreti che ne confermano l’importanza da Gigaset pro

A cura di Ron Cottaar, Marketing Director di Gigaset pro

Il mondo della telefonia è in evoluzione: praticamente ogni persona possiede un cellulare; i messaggi di testo hanno ceduto il passo a WhatsApp e le video chiamate stanno crescendo per popolarità e utilizzo. C'è un solo device che continua ad essere utilizzato su ogni scrivania d'ufficio però – spesso rimanendo al proprio posto più di dieci anni. Indovinato: il buon vecchio telefono aziendale. Ecco cinque dati su cui riflettere per capire l'evoluzione di questo strumento, ai giorni nostri e nel futuro.

1. Qual è lo scenario delle vendite per i telefoni fissi IP?

Per quanto riguarda il mercato dei consumatori finali, i telefoni da scrivania IP sono praticamente il prodotto dominante. Quando consideriamo il mondo aziendale, la maggior parte dei telefoni sono IP mentre le PMI utilizzano spesso modelli analogici, non ancora sostituiti da telefoni IP se non strettamente necessario. In termini di vendite si riscontra un trend stabile, con una crescita per le vendite di telefoni IP, che non mostra picchi specifici al momento, proprio per il tasso di lungo utilizzo e il grado di maturità raggiunto dalla categoria di prodotto. La crescita è inoltre rallentata dalla concorrenza di trend come il BYOD (ndr. Bring Your Own Device, l'uso sempre più frequente di telefoni personali utilizzati in supporto all'attività aziendale) e l'uso dei cellulari.

2. Quali sono stati i fattori di maggior impatto sul mercato?

La telefonia supportata dalle tecnologie cloud ha avuto un grandissimo impatto sul mercato. Questo è stato uno degli incentivi principali per l'aggiornamento verso il mondo IP di tante PMI, dopo un periodo di utilizzo prolungato di sistemi di telefonia tradizionali. Le caratteristiche di comunicazione integrata del cloud (UC) ampliano il valore e le possibilità dei telefoni IP. Un altro elemento chiave di questo cambiamento è la popolarità raggiunta dagli smartphone. Ma, in ogni caso, i telefoni fissi sono comunque il mezzo preferenziale per conversazioni lunghe o chiamate dove l'affidabilità e la qualità della voce sono di primaria importanza.

3. Quali sono gli ultimi sviluppi e le nuove funzionalità dei telefoni fissi?

Il livello di innovazione nel panorama della telefonia da tavolo rimane stabile. Gli sforzi della ricerca sono stati comunque concentrati nella creazione di dispositivi in grado di supportare gli utenti nella produttività e flessibilità. La prossima generazione di telefoni sarà dunque facile da integrare ed espandere e dotata di interfacce touch semplici da customizzare e dotate con funzionalità UC e CTI come la video chiamata. In effetti, alcuni telefoni da tavolo possono essere già collegati con i cellulari, in modo da poter utilizzare la rete del cellulare con il confort del telefono fisso. Inoltre i nostri telefoni da tavolo DECT possono essere collegati a soluzioni multi cell DECT tramite una connessione wireless. Altri elementi molto innovativi nella telefonia da tavolo includono per esempio funzionalità di condivisione della rubrica di servizi cloud come Gmail e iCloud. Questo livello di interoperabilità aumenta la produttività degli utenti beneficiando delle peculiarità dei telefoni fissi come la qualità della voce o la modalità viva-voce.

4. Quali sono i vantaggi che i telefoni IP possono aggiungere alle PMI?

I telefoni fissi IP consentono alle PMI di ottenere maggiore flessibilità e valore dai sistemi telefonici. Molte aziende utilizzeranno lo stesso telefono fisso per diversi anni. L'aggiornamento all’IP consente un accesso più semplice ai sistemi di comunicazione integrata. Passando all'IP, le PMI possono generare risparmi sui costi come l'instradamento meno costoso delle chiamate oppure diminuire il valore dei cespiti grazie alla telefonia cloud. Esistono molti modi per comunicare, dai messaggi istantanei alla chat video, ma la chiamata telefonica e il telefono fisso sono ancora il metodo più comune mantenuto da tutte le aziende. Questo livello di adozione così massivo, indipendentemente dal fatto che un sistema di auricolari venga utilizzato o meno, è probabilmente il più grande vantaggio.

5. Con tutte queste diverse possibilità, perché i telefoni fissi sono comunque così affidabili?

La natura duratura del telefono da scrivania, a differenza, ad esempio, di un apparecchio fax, offre ancora il più efficace mezzo di conversazione audio a due vie esistente sul mercato. Funzioni come la tastiera a pulsanti, i tasti di scelta rapida l'ergonomia stessa del telefono, oltre alla possibilità di aggiungere facilmente accessori dedicati, lo rendono estremamente adatto allo scopo. Il telefono fisso IP è anche un ottimo punto di partenza per accedere ai servizi UC. E se gli smartphone possono avere problemi di copertura del segnale e i servizi VoIP, basati su software come GoToMeeting o Skype for Business, possono incorrere in sfide tecniche, il telefono fisso funziona. Inoltre, il telefono da tavolo è uno strumento da ufficio che continuerà a funzionare per il prossimo decennio. È difficile trovare un altro acquisto aziendale che abbia lo stesso livello di ROI, il che rende i sistemi telefonici acquisti davvero affidabili e resistenti.