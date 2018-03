La sala riunioni si controlla dalla smartphone

Nasce Workhera, la soluzione che rende completamente automatizzate le funzioni della sala riunioni

La sala riunioni oggi può essere completamente automatizzata e controllabile direttamente dal proprio smartphone, senza telecomandi e cavi sparsi per la stanza. fabbricadigitale, azienda IT specializzata in soluzioni software per il mondo cloud e multimediale, ha creato una soluzione innovativa per gli ambienti dedicati alle riunioni che si chiama “Workhera”. L’idea nasce proprio per rispondere alle criticità legate alla gestione delle meeting room aziendali, sempre più caotiche e complesse a causa delle molteplici apparecchiature non sempre intuitive, dell’infinità di cavi e della periodica verifica del funzionamento di telecomandi e batterie.

“La complessità di attivazione dei dispositivi delle sale riunioni – dichiara Andrea Acquaroni, Marketing Manager di fabbricadigitale – rende sempre difficoltoso l’avvio del meeting facendo impiegare mediamente dai 5 ai 15 minuti per la sola configurazione dei sistemi stessi. Con Workhera questo processo diventa molto facile e intuitivo, ed è controllabile con un unico strumento: il proprio smartphone o un tablet aziendale”.

Workhera rende completamente digitale la sala riunioni e ne integra tutte le tecnologie: i dispositivi e le attrezzature presenti funzionano wireless e sono controllabili tramite un’applicazione installata su device digitali (smartphone, tablet, monitor touch) o da interfaccia web. Dallo smartphone è possibile verificare lo stato di prenotazione e eventualmente effettuarne una nuova, avviare una call o una presentazione video, regolare il volume, accendere e spegnere le luci, regolare il sistema di condizionamento o gli infissi automatizzati ecc.

Anche il check-in e check-out sono automatici, la sala si attiva nel momento in cui l’utente accede per iniziare il meeting e al termine torna in modalità di risparmio energetico. L’app è disponibile in modalità aziendale o pubblica, è compatibile con smartphone a sistema operativo iOS o Android, può avere una configurazione personalizzata e, su richiesta, si può realizzare per tablet e altri sistemi operativi.