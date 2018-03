Da Panasonic videosorveglianza a 360° per contesti critici

La società ha annunciato il perfezionamento della sua gamma di telecamere di sicurezza a 360 gradi

Panasonic ha annunciato due new entry nella gamma i-PRO Extreme composta da telecamere di videosorveglianza a 360° per contesti critici.

Note per la capacità di comprimere le immagini e di ridurre il volume complessivo dei dati, senza compromettere la qualità video, le nuove telecamere dotate di standard H.265 e di supporto della tecnologia Smart Coding risultano particolarmente indicate per i settori retail, bancario, logistica e per la pubblica sicurezza in aree urbane.

Panasonic ha, inoltre, incluso nelle nuova serie un modello progettato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze della videosorveglianza a bordo di veicoli, come treni e autobus.

Disponibili con una risoluzione di 5 e 9 MP, le nuove telecamere di rete a 360° producono immagini video dettagliate e a bassa distorsione.

Le telecamere a 9 MP sono utilizzabili sia in interni (WV-X4171) che in esterni (WV-X4571L). Anche la serie a 5 MP comprende modelli indoor (WV-S4150) ed outdoor (WV-S4550L), entrambi ad alta risoluzione, grazie all’integrazione di funzionalità innovative, come la mappatura termica, il people counting e il MOR (Moving Object Removal).

La funzione di mappatura termica consente di individuare e analizzare le zone a elevato affollamento, sia a livello di traffico che di permanenza prolungata delle persone, consentendo una monitoraggio accurato dell’area su cui la videosorveglianza è attiva. Il tutto con evidenti vantaggi nelle attività di business intelligence per migliorare l’efficienza complessiva delle operazioni, in particolare nei settori retail e banking (sorveglianza di punti vendita e istituti di credito).

Grazie a un avanzato sistema di deumidificazione integrato e a speciali viti resistenti alla corrosione della salsedine, i modelli WV-S4550L e WV-X4571L delle nuove telecamere garantiscono l’affidabilità a lungo termine in condizioni estreme.

Inoltre, i modelli per esterni, dotati di tecnologia IR-LED di Panasonic sono in grado di riprodurre immagini monocromatiche nelle ore notturne o al buio, permettendo quindi un’acquisizione continua di immagini di videosorveglianza, persino in ambienti a zero lux.