Avaya premia 7 partner italiani

Al recente evento di Milano, accanto all’annuncio del nuovo programma Avaya Edge, anche la premiazione dell’eccellenza nel canale

In occasione della presentazione ai partner italiani di “Avaya Edge”, il programma per il canale recentemente rinnovato, Avaya ha premiato per l’eccellenza della partnership commerciale e tecnologica 7 partner italiani.

Parliamo di BETA80, Maticmind, VideoGecom, Piemme Telecom, SET Group, STT e ASIT.

Nello specifico, BETA 80 ha raggiunto l’importante riconoscimento di DevConnect Partner of the Year, per aver implementato la tecnologia Avaya nelle proprie soluzioni per i servizi di emergenza.

A sua volta, Maticmind ha vinto il premio Project of the Year, per il progetto di evoluzione dei sistemi di Autostrade per l’Italia, con una gestione esemplare di attenzione al cliente.

VideoGecom si è, invece, aggiudicata il premio Cloud Partner of the Year, dimostrando competenze di riferimento in ambito cloud, un settore sempre più in crescita e sempre più rilevante nell’offerta Avaya.

Piemme Telecom è stata, invece, nominata Early Adopter of the Year, per essere stata il riferimento dei clienti nell’implementazione di tecnologie innovative e aver realizzato i primi progetti Italiani legati alla soluzione di Collaboration, Avaya Equinox.

SET ha vinto come Midmarket Partner of the Year, per aver integrato nelle piccole e medie imprese le soluzioni Avaya di Team Engagement e Customer Engagement.

STT è il Support Partner of the Year, per aver sviluppato elevate competenze e conoscenze delle soluzioni Avaya e poter quindi garantire il più alto standard di assistenza tecnica al Cliente.

Infine, ASIT è stata premiata come Distribuzion Partner of the Year, premio raggiunto per la capillarità della presenza sul territorio e per l’attività svolta e i servizi offerti nel 2017 soprattutto in ambito PA.