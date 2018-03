iPass entra nel portafoglio Tech Data

Firmato accordo di distribuzione paneuropea

Tech Data distribuirà in Europa i servizi per la gestione intelligente delle connessioni WiFi di iPass, fornitore worldwide di connettività mobile.

Con l'accesso a oltre 64 milioni di hotspot a livello globale, e il Wi-Fi in volo su più di 20 compagnie aeree leader, l'innovativo servizio di iPass iPass SmartConnect basato sulla connessione dati, utilizza la selezione intelligente della rete per scegliere la miglior rete in base alle esigenze degli utenti, sia con rete Wi-Fi sia da cellulare, in base a disponibilità, prestazioni e costi.

I clienti Tech Data saranno in grado di acquisire la soluzione iPass come prodotto singolo o come soluzione integrata con i dispositivi hardware. I dati tecnici possono anche facilitare le partnership tra iPass e i produttori di apparecchiature originali (OEM) per integrare la tecnologia iPass SmartConnect nei loro prodotti.

"iPass SmartConnect è una grande aggiunta al nostro portafoglio di prodotti e servizi; risponde alla crescente necessità di connettività Wi-Fi sicura, sia per lavoro che per piacere – commenta Luc Van Huystee, vicepresidente di Mobility Solutions, Europe, di Tech Data -. Dopo il successo del lancio della soluzione iPass per i clienti di Tech Data negli Stati Uniti e in Canada, siamo lieti di estendere questa offerta in Europa, dimostrando ulteriormente la chiara attenzione di Tech Data sul collegamento dei nostri partner con una gamma completa di soluzioni di mobilità di prossima generazione".