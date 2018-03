HBM On Tour: appuntamento a maggio a Desenzano del Garda

By

Una tre giorni dedicata alla formazione gratuita, teorica e pratica, sulle più attuali tecnologie di misura

HBM, attivo nell’ambito del test e measurement con una gamma di prodotti che ricopre l’intera catena di misura (dai sensori, ai sistemi di acquisizione dati, fino al software) propone dal 15 al 17 maggio una tre giorni di formazione gratuita sulle più attuali tecnologie di misura.

L’appuntamento con la tappa italiana dell’HBM On Tour si svolgerà in provincia di Brescia, a Desenzano del Garda, presso l’Hotel Acquaviva del Garda, in viale Francesco Agello 84.

Le tre giornate saranno all’insegna sia della teoria che della pratica. I corsisti potranno approfondire le proprie conoscenze sulle nuove tecnologie di misura e apprendere velocemente come utilizzare, in modo efficace e sicura, i più moderni sistemi di misura.

HBM On Tour si configura anche quale importante momento di networking perché in loco sarà possibile confrontarsi con colleghi provenienti da aziende ed enti di vari settori e di ogni parte d’Italia, operanti in realtà caratterizzate da un background di esigenze e problematiche comuni.

E’ possibile registrarsi visitando la pagina ufficiale dell’evento.