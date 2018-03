Panasonic: ecco Edge per i partner del segmento handheld

Prosegue la ricerca di rivenditori specializzati in dispositivi handheld, che si aggiungeranno ai 60 già pre-qualificati

Panasonic Toughbook ha reclutato nei principali mercati europei 60 rivenditori specializzati nel segmento dei dispositivi handheld rugged per il nuovo programma Edge.

Questo canale, specializzato e ampliato, contribuirà ad accelerare ulteriormente la crescita di Panasonic nel mercato handheld rugged europeo, facendo seguito alla crescita anno su anno del 176%.

Con una gamma di dispositivi mobili rugged costituita per quasi un terzo da dispositivi dedicati al mercato handheld, e con la recente nomina di ScanSource a distributore europeo specializzato, Panasonic punta sull’espansione del proprio successo dal mercato dei notebook e tablet rugged a questo segmento.

Edge, il programma di canale dedicato all’handheld lanciato da Panasonic, è studiato per supportare e incentivare i Value-Added Reseller (VAR) nel settore; offrirà ai rivenditori un supporto dedicato in ambito marketing, vendite e tecnico, a fronte del soddisfacimento di criteri di qualificazione.

“I nuovi rivenditori avranno una comprovata esperienza nell’offrire soluzioni handheld rugged a valore aggiunto, inclusive di hardware, software e servizi – spiega Steven Vindevogel, Sales Director di Panasonic Toughbook -. Se i partner aderenti riusciranno a raggiungere gli obiettivi di vendita, saranno promossi attraverso i tre livelli del programma di canale, raccogliendo i frutti di un successo reciproco in un mercato handheld rugged europeo che vale 735 milioni di euro”.

Panasonic è particolarmente interessata a reclutare rivenditori specializzati in dispositivi handheld nei principali territori europei, a completamento dell’elenco di partner iniziale, e li identificherà e coinvolgerà in collaborazione con il suo nuovo distributore ScanSource. I rivenditori avranno accesso a soluzioni di supporto e a device come i Toughpad FZ-F1 e FZ-N1, dotati di un lettore barcode posteriore angolato in grado di proteggere da sforzi ripetitivi e migliorare la produttività degli utenti.

Il programma Edge ruota attorno ai dispositivi (attuali e futuri) handheld rugged da 5", come i Toughpad FZ-F1 e FZ-N1, le relative periferiche e i pacchetti di garanzia associati. Tutti i prodotti sono disponibili tramite ScanSource Europe, distributore trade-only a valore aggiunto.