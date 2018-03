AkInnovation innova l’assistenza domiciliare

A ExpoSanità (18-20 aprile), mostrerà Otto4Care, la sua innovazione organizzativa per l’assistenza domiciliare

Si chiama Otto4Care il nuovo sistema completo hardware e software che permette di tracciare e organizzare in tempo reale ogni attività, riducendo drasticamente costi e tempi.

Lo ha ideato AkInnovation che lo presenterà a ExpoSanità, manifestazione del settore che andrà in scena i prossimi 18-20 aprile a Bologna.

Qui, presso Bologna Fiere, nel Padiglione 19 – Stand B76, AkInnovation mostrerà alle aziende e cooperative che si occupano di assistenza domiciliare la sua soluzione.

Nello specifico, Otto4Care, (di cui abbiamo già parlato QUI)è un dispositivo semplice, con pochi tasti, che permette di coordinare, controllare e rendicontare in tempo reale i passaggi presso le case degli assistiti, codificati tramite tag RFId passivi (senza batteria, nessuna manutenzione, non clonabili, non modificabili).

La soluzione interagisce, infatti, con persone e luoghi, raccoglie dati sulle presenze e sulle attività svolte, orari e posizione per controllare – via cloud, attraverso la piattaforma proprietaria Ottagono – tutti i dati raccolti.

Otto è quindi prezioso ad esempio per tenere traccia di ogni attività svolta dai propri operatori di assistenza domiciliare, permettendo di sapere quali sono i pazienti visitati, in quanto tempo, quali prestazioni sono state erogate e quali eventuali criticità sussistono.

In questo modo, ogni attività è tracciata, ogni assistito monitorato in tempo reale, ogni criticità immediatamente segnalata e la rendicontazione diventa facile, con tutti i dati immediatamente disponibili.

Inoltre, con alcune regioni già attrezzate, come ad esempio la Toscana, i dati sono trasmessi in tempo reale al committente, liberando l'azienda da qualunque lungaggine burocratica e offrendo un chiaro “plus” competitivo per le gare d’appalto.