Versione inox per la pulsanteria RMQ di Eaton

Amplia la gamma per implementare, anche negli spazi angusti, lo stato dell’arte dell’interfaccia uomo-macchina

Cresce la gamma di pulsanteria RMQ Titan di Eaton.

La società ha, infatti, annunciato una nuova versione che implementa i concetti di compattezza frontale (flat-front design) e posteriore (flat-rear design).

Rivolta a progettisti e costruttori di macchine, l’ultima nata risponde, nello specifico, alle necessità espresse da quest’ultimi di risparmiare spazio.

Perfettamente compatibile con quelle esistenti, la pulsanteria RMQ flat-front design è ora disponibile anche nella versione in inox – particolarmente indicato per l’industria alimentare e le applicazioni in ambienti aggressivi – oltre a quella in ottone cromato.

La possibilità di risparmiare spazio è principalmente pensata per quei macchinari che hanno postazioni operative separate, come i pulpiti. Gli elementi di comando Eaton offrono l’ergonomia necessaria all’interfacciarsi dell’uomo/operatore con la macchina e, in ogni caso, gli elementi di comando e segnalazione sono compatibili con gli operatori per le funzioni di emergenza (arresto e/o interruzione), mantenendosi quindi idonei al livello di sicurezza richiesto dalle normative.

La pulsanteria RMQ in versione flat-front design fornisce una soluzione esteticamente moderna e accattivante, nonché una scelta ottimale del materiale che la costituisce e facilità di montaggio. Inoltre, RMQ-AFX – il sofisticato sistema di fissaggio di nuova concezione di RMQ flat-front – permette di fissare l’elemento su pannelli di spessore molto variabile, di scegliere se implementare la funzione anti-rotazione facendo – o meno – una tacca nel foro d. 30,5 mm e di effettuare agevolmente l’allineamento dell’elemento.

La gamma flat-front design di Eaton è completa e propone pulsanti – luminosi e non –, lampade spia, selettori (anche a chiave), joystick, potenziometri e prese USB. Sono anche disponibili encoder con doppia funzione: rotazione per regolare e pressione per selezionare il valore regolato. La maggior parte degli elementi ha grado di protezione IP66 / IP67 / IP69K – il che li rende idonei anche per gli ambienti industriali più esigenti – ed hanno tutte le più importanti approvazioni internazionali.

Parallelamente alla versione RMQ flat-front, Eaton propone sul mercato anche una versione RMQ-Compact.