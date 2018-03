Da Sony 12 cornici per i display BRAVIA

Dedicate ad applicazioni corporate ed education le nuove cover e cornici touch screen arrivano finoa ai 100 pollici



Sony ha presentato una nuova famiglia di cornici touch screen per i propri Display Professionali BRAVIA.

Sottili e semplici da installare, con prestazioni migliorate e facili da pulire, le nuove cornici touch screen trasformano i BRAVIA in grandi display touch, ideali per numerosi tipi di ambienti interattivi: dalle sale riunioni alle hall degli hotel, dalle aule di lezione ai negozi, fino ai musei.

Con un rapporto qualità-prezzo ancora più accattivante rispetto alla line-up precedente di Sony, le 12 cornici touch screen sono disponibili in formati dello schermo che vanno da 43’’ a 100’’ e offrono compatibilità garantita con gli attuali Display Professionali BRAVIA.

Tutto il meglio della tecnologia a infrarossi e capacitiva

Sette modelli di cornici touch screen (disponibili nei formati da 43/49/55/65/75/85/100’’) utilizzano tecnologia a infrarossi (IR). Questa soluzione, affidabile e dal costo contenuto, offre un ottimo riconoscimento dei gesti e una risposta touch precisa a bassa latenza su cui non influiscono le condizioni d’illuminazione.

Cinque ulteriori modelli di cornici touch screen (disponibili nei formati da 43/49/55/65/75’’) usano la tecnologia capacitiva, come quella che si trova in tablet e smartphone, che rileva direttamente la vicinanza del dito dell’utente, o di un pennino, per una risposta estremamente rapida e un riconoscimento fluido e veloce dei gesti, in un design sottile privo di bordi.

La resistente superficie antiriflesso delle cornici può essere pulita con semplicità e assicura ottima visibilità, anche in ambienti soleggiati o fortemente illuminati. Infine, alle cover disponibili con finiture in bianco o legno naturale sarà possibile abbinare (su richiesta) accessori coordinati e personalizzati anche per una sola unità.