Sirio informatica e sistemi acquisisce il ramo di azienda ERP Panthera da Infracom

Con questa operazione il player consolida ulteriormente la propria posizione nel mercato ERP per la PMI italiana

Sirio informatica e sistemi SpA, centro di competenza per le soluzioni ERP proprietarie di Var Group, annuncia l’ampliamento della propria offerta con l’acquisizione del ramo di azienda del software Panthera da Infracom.

“Con questa importante operazione” dichiara Maurizio Sacchi, AD di Sirio “consolidiamo ulteriormente la nostra leadership nel mercato delle soluzioni ERP per la PMI italiana. L’acquisizione di Panthera apporta nuove competenze e risorse alla nostra struttura di professionisti, contribuendo ad arricchire la nostra offerta di Business e Industry Solutions; l’acquisizione si contestualizza in un continuo percorso di crescita e innovazione che Sirio ha intrapreso oltre quarant’anni fa e che è sempre più rivolto al futuro”.

“L’operazione che si è conclusa oggi” conclude Franco Biffoli, Presidente di Sirio “rappresenta per tutti – dai clienti Sirio agli attuali clienti Panthera e rispettivi Partner – una certezza di continuità e di nuovi investimenti volti a garantire futuri sviluppi. E’ infatti già stato delineato un rigoroso piano industriale che darà ulteriore valore aggiunto agli investimenti effettuati negli anni mettendo a fattore comune le eccellenze delle soluzioni applicative di proprietà”.

“Questa operazione è in linea con la nostra missione: essere partner per l’innovazione delle imprese partendo dalla gestione dei processi, che ne costituiscono il cuore, e integrandola con un’offerta sempre più focalizzata e ricca. Solo operando con competenze specializzate siamo in grado di sostenere la competitività delle aziende e di aiutarle nell’adottare i nuovi paradigmi della Digital Transformation” dichiara Francesca Moriani Amministratore Delegato di Var Group “In questa ottica abbiamo sviluppato una proposta che noi definiamo Made in Italy 4.0 e che ci permette di calare l’innovazione dell’industria 4.0, rendendola specifica per i più importanti settori italiani. Un impegno per il quale abbiamo già ricevuto un riconoscimento importante la settimana scorsa a Las Vegas, dove siamo stati premiati da IBM per aver sviluppato il miglior progetto IoT in tutto il mondo”.

Per saperne di più leggi il comunicato stampa ufficiale.