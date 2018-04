Takuya Marubayashi nuovo presidente di KYOCERA Document Solutions EMEA

Dal 1°aprile è subentrato a Takahiro Sato

Takuya Marubayashi è il nuovo Presidente delle operations di Europa, Medio Oriente e Africa di KYOCERA Document Solutions, con effetto a partire dal 1° aprile 2018. Sotto la guida di Marubayashi, l’headquarter europeo continuerà a fornire prodotti e servizi di valore ai clienti, alle Sales Company, ai partner internazionali e ai dipendenti, mentre l'azienda è impegnata a realizzare la sua trasformazione digitale, per essere all'avanguardia nell’industria delle soluzioni documentali.

Il nuovo Presidente di KYOCERA Document Solutions Europe B.V., con sede centrale a Hoofddorp, Paesi Bassi, ha un legame profondo con l’azienda, per la quale ha iniziato a lavorare nel 1999 nel reparto vendite stampanti presso KYOCERA Corporation. Durante il suo percorso all'interno del Gruppo, Marubayashi ha avuto esperienze professionali in KYOCERA Corporation e nella divisione Document Solutions in Europa, Medio Oriente, Africa (EMEA) e Asia. Prima del nuovo ruolo attuale, Marubayashi è stato Presidente di KYOCERA Mita China Sales and Trading Corporation (ora Document Solutions China) e ha anche ricoperto il ruolo di Senior General Manager della divisione Corporate Sales presso KYOCERA Document Solutions Incorporated a Osaka, in Giappone.

Marubayashi ritorna in Europa per subentrare a Takahiro Sato, con l’obiettivo di continuare a posizionare l'EMEA come la regione di spicco nel settore globale delle soluzioni documentali.

Marubayashi ha commentato: “È un onore che l’azienda mi abbia scelto e una responsabilità che prendo molto seriamente nell'accettare il ruolo di Presidente di KYOCERA Document Solutions EMEA. Siamo nel mezzo del nostro viaggio di trasformazione e sono certo che abbiamo le persone giuste con le competenze e le conoscenze necessarie per raggiungere i nostri obiettivi e confermare KYOCERA Document Solutions come leader di settore. I nostri stakeholder e partner sono di fondamentale importanza per l'azienda e io intendo investire su queste relazioni offrendo il miglior supporto e le migliori competenze e soluzioni documentali del settore, accompagnando i nostri clienti in questo viaggio digitale”.

Gli obiettivi stabiliti per raggiungere questi traguardi all'interno dell'azienda sono chiari e l'organizzazione continuerà a innovare nell'arena digitale relativa alle soluzioni di gestione documentale.

Nel ruolo di nuovo Presidente, Marubayashi incoraggerà ulteriormente la strategia aziendale di diversificazione nella regione EMEA. “Come azienda, KYOCERA Document Solutions Europe continuerà a espandere la propria attività nelle regioni in cui esistono opportunità di business. Tuttavia, ciò che rimarrà di vitale importanza sarà la capacità di offrire una “customer experience” che crei un valore differenziale all'interno dei nostri vari segmenti di clientela”.