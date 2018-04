Lexmark: il viaggio verso la digital transformation è iniziato

Le soluzioni Smart Document Capture di Lexmark consentono a realtà operanti in diversi settori – in particolare retail, bancario e assicurativo – di ridurre la distanza che le separa dal traguardo della trasformazione digitale

La digital transformation è da tempo un argomento all’ordine del giorno in ambienti, come quelli business, in cui è in grado di offrire numerosi vantaggi in termini di semplificazione dei processi aziendali, produttività ed efficienza maggiori a fronte di una riduzione dei costi.

Il percorso verso la digital transformation sta quindi diventando sempre più una priorità, come confermano i dati raffigurati in questa infografica di Lexmark.

Nel settore bancario per esempio, secondo una recente ricerca di PWC più della metà dei dirigenti di banca intervistati auspica di implementare un modello di business che ponga il cliente al centro di tutti i processi. In base ai risultati di un altro studio condotto da Celent inoltre, la stragrande maggioranza degli istituti bancari coinvolti considera di fondamentale importanza portare a termine il percorso verso l’innovazione digitale.

Sulla strada che le aziende devono percorrere verso la digital transformation, Lexmark ha identificato i quattro principali fattori che la caratterizzano, definendoli le 4 “C”: Clienti, Competitor, Costi e Compliance.

I clienti di oggi sono sempre più informati e proiettati al futuro, anche grazie ad aziende digitali che li hanno abituati a beneficiare di un’esperienza mobile e omnicanale di elevata qualità. Anche la concorrenza si fa più agguerrita, soprattutto per la presenza di aziende digital-first, che sono in grado di soddisfare le esigenze di questi clienti con una customer esperience a loro familiare. Sul fronte costi è già stato dimostrato come la digitalizzazione, soprattutto in specifici settori, rappresenti un driver fondamentale per il ritorno sugli investimenti.

Per concludere questa breve panoramica, come non menzionare le esigenze di compliance. Alla luce di normative e regolamenti sempre più complessi, è fondamentale per le aziende ridurre costi e rischi legati alla mancata conformità ad essi.

In un contesto del genere, le soluzioni Smart Document Capture di Lexmark consentono a realtà operanti in diversi settori – in particolare retail, bancario e assicurativo – di ridurre la distanza che le separa dal traguardo della trasformazione digitale, grazie alla digitalizzazione dei sistemi e dei processi cartacei tradizionali.

Sono numerosi i vantaggi offerti dalle soluzioni Smart Document Capture di Lexmark. Le assicurazioni possono per esempio utilizzarle per mitigare i rischi legati alla compliance o automatizzare le procedure di reclamo, mentre le banche hanno la possibilità di sfruttarle a supporto del banking multicanale o per accelerare le concessioni di prestiti al cliente. Nel retail si rivelano invece un ottimo strumento per consentire uno scambio più rapido dei pagamenti con le sedi centrali o risolvere eventuali problemi legati a discrepanze e imprecisioni tra documenti.