Cambium Networks: Partner Program promosso da CRN

La testata americana nella “2018 Partner Program Guide” premia con la massima valutazione il programma di canale della società

Il programma di canale di Cambium Networks, azienda specializzata nel wireless networking, ha ricevuto dalla testata americana CRN la massima valutazione nell'ambito della guida annuale "2018 Partner Program Guide". E' il secondo anno consecutivo in cui il ConnectedPartner Program di Cambium riceve una valutazione a cinque stelle.

La guida di CRN assegna il proprio voto ai programmi di canale dei vendor sulla base degli investimenti effettuati a favore dei partner, la profittabililtà offerta, il livello di training, il supporto tecnico, le risorse di marketing, il supporto alle vendite e la comunicazione.

Il programma ConnectedPartner permette al canale di Cambium Networks di posizionarsi con successo nei mercati delle soluzioni per la connettività wireless point-to-point e point-to-multipoint, per l'IoT, per l'accesso Wi-Fi di livello Enterprise e per le soluzioni di management cloud-based end-to-end.

L'obbiettivo chiave di ConnectedPartner è quello di massimizzare la penetrazione nel mercato minimizzando i possibii conflitti nel canale. I partner beneficiano, otre che di sconti, demo kit e fondi per il marketing, della "deal registration" attraverso cui possono registrare sul portale a loro dedicato il business potenziale su cui stanno lavorando e proteggerlo così da inutili e dannose corse al ribasso.

“Siamo molto soddisfatti di ricevere un simile riconoscimento per il secondo anno consecutivo – commenta Ron Ryan, Senior Vice President of Global Channels di Cambium Networks -: abbiamo progettato il nostro programma di canale ascoltando le reali esigenze dei nostri partner concetrandoci sugli elementi capaci di assicurare il loro successo. L'anno scorso, a livello globale, abbiamo accolto più di 1.000 nuovi partner e puntiamo ad un altrettanto soddisfacente 2018".