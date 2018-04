Nuovo proiettore laser da installazione per Canon

LX-MU500Z per l’educational e il corporate

E’ pensato in particolare per l’educational e il corporate il nuovo proiettore laser da installazione Canon LX-MU500Z, con una luminosità di 5.000 lumen, risoluzione WUXGA nativa, tecnologia DLP (Digital Light Processing), colori vivaci e rapporto di contrasto 50,000:1.

Focus sulla luminosità

Grazie a una luminosità di 5.000 lumen e alla sorgente luminosa laser a diodo blu e fosforo giallo, il proiettore LX-MU500Z garantisce immagini luminose e colori nitidi e realistici, oltre che una visualizzazione accurata sia delle aree chiare che di quelle scure.

La risoluzione WUXGA nativa (1920 x 1200) produce immagini nitide ed è ideale per le presentazioni, il digital signage e gli ambienti d'intrattenimento. I pannelli DLP rimuovono il classico “effetto lattice” che si riscontra nei proiettori LCD tradizionali. L'elevato rapporto di contrasto dinamico 50,000:1 garantisce colori ricchi e neri più intensi.

Flessibilità

Con un design leggero e compatto, LX-MU500Z può essere installato e spostato con facilità anche negli spazi più ristretti. La sorgente luminosa laser richiede inoltre una manutenzione minima, senza la necessità di spostare il proiettore. Infine il funzionamento a bassa rumorosità (solo 35 dB) ne consente l'impiego anche negli ambienti più silenziosi.

Costi e consumi

LX-MU500Z utilizza una sorgente luminosa laser a diodo blu e fosforo giallo, pensata per una durata fino a 20.000 ore, quindi più lunga rispetto a quella delle lampade tradizionali. Non essendoci parti soggette a sostituzione, la gestione è semplice ed economica. Il contenimento dei costi è ulteriormente garantito dalla sorgente luminosa ad accensione/spegnimento immediato e dal ridotto consumo energetico, sia in standby che durante il normale funzionamento. In caso di guasto, LX-MU500Z verrà sostituito gratuitamente il giorno successivo grazie alla garanzia Canon di cinque anni, limitando così i tempi di fermo e riducendo il costo totale di possesso.