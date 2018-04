Gli armadi per Data Center utilizzano unità di misura spesso sconosciute. Un’utile guida, disponibile gratuitamente e corredata da tabelle esemplificative, accompagna i progettisti nella scelta del rack più adatto alle esigenze attuali e future

In fase di acquisto di un rack è comune scontrarsi con unità di misura conosciute e tra le quali non è sempre facile orientarsi.

Una serie di utili consigli sono forniti dalla " Guida alla scelta degli armadi rack per l'IT ”, scaricabile gratuitamente. Nel documento viene spiegato come, prima di scegliere un rack, occorre definire opportuni criteri decisionali riguardanti, ad esempio, le dimensioni, il modello di utilizzo, il modello strutturale, i materiali e i colori.

In particolare, per quanto riguarda le dimensioni, è necessario ricordare che la larghezza standard della maggior parte delle apparecchiature IT è 19 pollici (482,6 mm), inclusi i bordi o gli occhielli per il montaggio nei rack da 19 pollici.

Lo standard attuale dei rack da 19 pollici è stato stabilito dall'EIA (Electronic Industry Alliance). Gli standard specifici sono conformi allo standard EIA-310-D, Armadi, rack, pannelli e relative apparecchiature standard, e alla norma IEC 60297-3-100, Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche.

1U equivale a 1,75 pollici

La griglia di montaggio verticale viene spesso misurata in "U", dove 1U equivale a 1,75 pollici (44,45 mm). Un rack 42U offre quindi uno spazio fisico interno verticale di 1,87 m (73,5 pollici) per il montaggio delle apparecchiature. Alcuni rack destinati ad usi specialistici sono specificati in altezze U personalizzate.