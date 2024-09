A ZONE Zebra presenta le sue ultime novità

Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di collegare in modo intelligente dati, risorse e persone, ha annunciato oggi tre nuove soluzioni progettate appositamente per i negozi moderni e le loro operazioni di magazzino. Zebra Kiosk Sistem, la nuova versione della piattaforma Zebra Workcloud Actionable Intelligence 7.0 e i tablet rinforzati Windows ET60W/ET65W (ET6x Windows) verranno lanciati in occasione della conferenza annuale ZONE EMEA, che si terrà il 25-26 settembre a Birmingham, Inghilterra.

Attraverso l’evento ZONE Zebra aiuta i rivenditori a distinguersi dalla concorrenza, riunendo clienti, partner e potenziali clienti per discutere delle sfide e delle opportunità attuali del settore. Le presentazioni principali, che vedranno la partecipazione di alcuni clienti, metteranno in evidenza le esigenze del settore retail, tra cui la gestione dell’inventario, la prevenzione delle perdite, il miglioramento della comunicazione e l’efficienza nella gestione delle attività e un maggiore coinvolgimento dei dipendenti. Durante la conferenza, Zebra svelerà anche le ultime novità del proprio ampio portfolio di soluzioni hardware e software integrate. Le nuove soluzioni sfruttano l’intelligenza artificiale (IA), il cloud e il machine learning per ottimizzare ulteriormente l’efficienza delle attività, migliorare la customer experience e il coinvolgimento dei dipendenti nei negozi moderni.

“Le nostre soluzioni presentate al mercato più recentemente migliorano notevolmente la customer experience nei negozi moderni”, ha affermato Matthew Guiste, Retail Industry Principal di Zebra Technologies. “Il nuovo sistema Zebra Kiosk che sarà presentato a ZONE offre esperienze flessibili ai clienti attraverso il self-service, il check-out assistito e persino la segnaletica digitale. Workcloud Actionable Intelligence 7.0 sfrutta l’IA e il machine learning all’avanguardia per ottenere maggiori informazioni e accelerare l’efficienza dei flussi di lavoro. Inoltre, i tablet ET6x Windows migliorano la produttività dei lavoratori sia nei retro-negozi che nei magazzini.”

Southern Co-op, una cooperativa regionale indipendente che gestisce filiali alimentari, funebri e caffetterie nel sud dell’Inghilterra, è uno dei nove clienti Zebra che racconteranno la loro esperienza durante la conferenza ZONE a Birmingham, Inghilterra. Si prevede che l’appuntamento inglese imminente e la versione statunitense di ZONE attireranno più di 350 persone fra clienti e partner.

“La capacità di Zebra di comprendere le nostre sfide retail e le nostre esigenze specifiche è ciò che rende la collaborazione una grande esperienza”, ha dichiarato Mark Barnett, Productivity, Improvement e Operations Manager, Southern Co-op. “Collaboriamo strettamente con Zebra per migliorare l’efficienza e facilitare il lavoro ai nostri colleghi in prima linea. Per ogni nostra esigenza, la consulenza e il supporto di Zebra sono sempre a disposizione; abbiamo una vera partnership basata su una relazione solida.”

Migliorare la Customer Experience con il Self-Service – Zebra Kiosk System

Zebra Kiosk System, che sarà presentata a ZONE, è una soluzione modulare e completa, progettata per soddisfare le esigenze di self-service di consumatori e dipendenti nei settori retail e non solo. Il computer Kiosk Android KC50, disponibile con schermi da 15” e 22”, è il cuore del versatile sistema Zebra Kiosk. Dotato di funzionalità tap-to-pay e compatibile con tutti i principali terminali di pagamento, offre il check-out self-service o assistito, oltre a un assistente vocale per la ricerca di informazioni. Ciò consente ai dipendenti in prima linea di concentrarsi su attività di maggior valore, migliorando la customer experience. Alimentato dal chipset avanzato di Qualcomm per garantire una connettività e prestazioni ottimali, e basato sulla piattaforma Enterprise Android di Zebra con Zebra Mobility DNA, il KC50 offre la stesse capacità dei mobile computer di Zebra per un’esperienza utente e gestionale fluida. Grazie a diverse opzioni di implementazione e montaggio, il sistema Zebra Kiosk offre inoltre grandi possibilità di configurazione. Per esempio, è possibile aggiungere scanner di codici a barre, terminali di pagamento o il display touch TD50 da 15” per un’esperienza chiosco a doppio schermo.

Automatizzare le Attività con Informazioni Utili – Zebra Workcloud Actionable Intelligence 7.0

L’aggiornamento della piattaforma Zebra Workcloud Actionable Intelligence 7.0 introduce nuove capacità di analisi basate su IA e coperte da brevetto, progettate per il negozio moderno. Ottimizzato per i big data e le esigenze odierne con un backend nativo cloud, Zebra Workcloud Actionable Intelligence 7.0 è alimentato da Google Cloud. Il suo nuovo motore di query serverless offre velocità e prestazioni di alto livello. La versione 7.0 migliora l’efficienza fornendo agli utenti un modo più rapido e migliore per scoprire anomalie e opportunità nascoste nei dati, oltre ciò che è rilevabile dall’uomo. Workcloud Actionable Intelligence 7.0 automatizza anche l’analisi dei dati, l’assegnazione delle attività e la verifica delle azioni, valutando ogni operazione per semplificare le attività e aumentare la produttività.

Migliorare la Produttività degli operatori e la Customer Experience – Tablet Robusti Zebra ET6x Windows

Basati sulla piattaforma Intel Core Ultra, che include un’unità di elaborazione neurale dedicata (NPU), i tablet ET60W/ET65W, che saranno presentati a ZONE, offrono nuove capacità di accelerazione dell’IA. Questo estende l’esperienza di Zebra agli utenti che prediligono tablet robusti Windows in settori come le operazioni di magazzino, i trasporti e la logistica, la produzione, il governo/sicurezza pubblica e i servizi sul campo. Con un nuovo touchscreen avanzato abilitato per l’IA, i tablet robusti ET6x Windows migliorano la precisione e le prestazioni, rilevando automaticamente il tocco degli utenti, anche con i guanti, e regolando le impostazioni del display per aumentare la produttività e l’efficienza. L’audio potenziato dall’IA offre una migliore qualità e soppressione del rumore, consentendo ai lavoratori di interagire con le applicazioni vocali, incluso Zebra Workcloud Communication, con più facilità.Gli ET60W/ET65W offrono flessibilità, potendo essere trasformati in un laptop o in un computer montato su veicolo.

Inoltre, il nuovo Zebra Control Hub per Windows consente una configurazione facile da portare a termine, permettendo sia ai lavoratori che all’IT di accedere alle impostazioni dei tablet da un’unica applicazione. Oltre alle nuove soluzioni Zebra, altri prodotti in evidenza all’evento ZONE includono Zebra Workcloud Workforce Optimization, Inventory Optimization, Demand Intelligence e l’Enterprise Collaboration Suites.